IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Шишков: Магистралата "Русе - Велико Търново" беше забравената магистрала

Днес трябваше да правя проверка на строителството, а не първа копка, заяви министърът на регионалното развитие

27.05.2026 | 12:33 ч. Обновена: 27.05.2026 | 12:36 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Магистралата "Русе - Велико Търново" беше забравената магистрала, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес е в Русенско за участие в церемония по символична първа копка на изграждането на още 40,14 км от автомагистралата в участъка от Русе до Бяла.

Преди три години, когато бях регионален министър в последния служебен кабинет на Румен Радев, обявихме тази магистрала за национален обект. Пътят от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България, но всички го бяха забравили. Тогава преди три години за 10 месеца бяха одобрени 70 км от Подробните устройствени планове, бяха подготвени за отчуждаване и създадохме условия да започне строителство. Единият лот вече се строи - обходът на Бяла, каза министърът. 

Свързани статии

Три години по-късно не съм очаквал, че ще направим първа копка на този лот от Русе до Бяла. Очаквах, че ще направим проверка на строителството, заяви още Шишков.

Министърът коментира, че времето сега започва да тече отново, като сроковете за завършване на двата лота на магистралата са до края на 2029 година. Той допълни, че за третия лот от Бяла до Велико Търново все още няма Подробен устройствен план.

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе – Бяла /40,14 км/, обход на град Бяла /35,4 км/, чието изграждане започна през 2023 г., и Бяла – Велико Търново /57,2 км/.

Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от км 0+500 до км 40+640. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Шишков магистрала Русе -Велико Търново забравена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem