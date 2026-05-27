Шишков: Магистралата "Русе - Велико Търново" беше забравената магистрала

Магистралата "Русе - Велико Търново" беше забравената магистрала, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който днес е в Русенско за участие в церемония по символична първа копка на изграждането на още 40,14 км от автомагистралата в участъка от Русе до Бяла.

Преди три години, когато бях регионален министър в последния служебен кабинет на Румен Радев, обявихме тази магистрала за национален обект. Пътят от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България, но всички го бяха забравили. Тогава преди три години за 10 месеца бяха одобрени 70 км от Подробните устройствени планове, бяха подготвени за отчуждаване и създадохме условия да започне строителство. Единият лот вече се строи - обходът на Бяла, каза министърът.

Три години по-късно не съм очаквал, че ще направим първа копка на този лот от Русе до Бяла. Очаквах, че ще направим проверка на строителството, заяви още Шишков.

Министърът коментира, че времето сега започва да тече отново, като сроковете за завършване на двата лота на магистралата са до края на 2029 година. Той допълни, че за третия лот от Бяла до Велико Търново все още няма Подробен устройствен план.

Проектното трасе на автомагистралата е общо 132,84 км и е разделено на три участъка: Русе – Бяла /40,14 км/, обход на град Бяла /35,4 км/, чието изграждане започна през 2023 г., и Бяла – Велико Търново /57,2 км/.

Отсечката, в която сега стартира строителството, обхваща трасето от км 0+500 до км 40+640. Тя ще преминава през землищата на общините Борово, Иваново, Две могили и Русе. За обекта има готов технически проект, завършени отчуждения и е издадено разрешение за строеж.