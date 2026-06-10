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Костадинов: Някой е "набил канчето" на министъра на отбраната

Вчерашният и днешният Димитър Стоянов са различни министри

10.06.2026 | 11:56 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Според лидера на “Възраждане” Костадин Костадинов “някой е набил канчето” на министъра на отбраната Димитър Стоянов, за да лансира две различни версии относно въоръжението за Украйна от българската страна.

Вчера при представянето на приоритетите и кабинета си на пресконференция в Министерството на отбраната, Стоянов обяви, че не се предвижда от българска страна да бъде предоставено повече оръжие на украинската армия. Днес в интервю министърът уточни, че България нямало да предоставя повече оръжие и боеприпаси “от складовете на армията на Украйна, но че няма да спира продажбите на българската индустрия.

“Вчерашният Димитър Стоянов и днешният са различни министри. Вчера той каза категорично и геройски как няма да дадем нито един патрон повече или нещо в стил ранната Корнелия Нинова. Днес обаче казва, че няма да им даваме от нашите резерви, ама ако искат да си купят, нека си купуват. Подозирам, че вчера някой му е набил канчето, за да може днес вече да каже ние няма да им даваме, ама ще им продаваме. Категорично сме против това“, на мнение е Костадинов.

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Тагове:

Възраждане Костадин Костадинов МО Димитър Стоянов Украйна оръжия
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