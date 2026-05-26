След гонка и катастрофа в Бургас, задържаха сириец за каналджийство

Районната прокуратура в Бургас задържа сирийски гражданин, обвинен в подпомагане на трима мароканци да пребивават и преминават през територията на България в нарушение на закона.

Сириецът с инициали М.К. е задържан за срок до 72 часа. Той е обвинен за това, че противозаконно е подпомогнал трима марокански граждани да пребивават и преминават през българска територия, целейки облага. Престъплението е осъществено на 24 май в Бургас.

Установено е, че каналджията е превозвал двама от мароканските граждани в багажник на лек автомобил, а третият е бил на пасажерско място. Престъпното деяние е извършено по начин, опасен за превозваните и жителите на града, тъй като сириецът не притежава валидна шофьорска книжка, шофирал е рисково автомобила на територията на града и е допуснал самостоятелно пътнотранспортно произшествие с него. Деянието е съпроводено с неподчинение на орган на власт - М.К. не е спрял на подаден сигнал със стоп-палка от полицейски служители. Той е напуснал мястото на катастрофата. Установен и задържан е в Пловдив, където е достигнал с влак от Бургас.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" по отношение на обвиняемия.