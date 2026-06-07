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След гонка: Моторист се заби в автомобил на изхода на Монтана

Водачът е отказал да бъде тестван за алкохол, транспортиран е в болница

07.06.2026 | 16:45 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Моторист се е блъснал в лек автомобил на изхода на Монтана в посока Враца. Катастрофата е станала около 12:30 ч. По информация на очевидци най-вероятно е имало гонка между два мотоциклета, като единият водач не е успял да изпревари лекия автомобил и се е ударил в него, предаде Нова тв.

Мотористът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е транспортиран в болницата в Монтана с оплаквания, без данни за тежки наранявания.

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В автомобила са пътували баща и син. При инцидента няма пострадали. Пробата за алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателна. На мястото на инцидента има полицейско присъствие, а движението в района е затруднено.

 

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гонка моторист се заби лек автомобил изхода Монтана
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