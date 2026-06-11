Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са в посолството на Сърбия у нас

Документите за екстрадицията на Стоян Мавродиев са изпратени на Посолството на Сърбия в България. Процедурата следва строго формални правила и не е нужно да се чувам със сръбския си колега или някой друг, каза на брифинг министърът на правосъдието Николай Найденов.

Той говори преди заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Нещата във ВСС са замръзнали през последните четири години.

Той обясни, че последните три седмици, в които парламентът даде възможност за становища по процедурата по избор на нов състав на съвета на всички заинтересовани страни, са се получили достатъчно много такива, които да бъдат обсъдени и анализирани, за да не се приемат прибързани решения. Той допълни, че другата седмица комисия в Народното събрание ще разгледа становищата.

За европейския прокурор

Много е притеснително за нас, не за Европейската прокуратура, че мястото на европейския прокурор от България стои празно.

"Изборът на Теодора Георгиева е проблем за България, а не за Кьовеши. Проблемът с нейния избор не е свързан с процедурата, а с последваща политическа намеса.", каза Найденов.

Относно дисциплинарните и административните производства, Найденов посочи, че те са свързани с дейността й като европейски прокурор.

Вчера беше заседанието на Върховния административен съд (ВАС) по жалбите на кандидатите от предишната процедура по избор на европейски прокурор от България. Когато излезе решението, ще предприема необходимите действия, за да се завърши максимално бързо процедурата, заяви министърът.

Той уточни, че проблемът с Теодора Георгиева, настоящия европейски прокурор от България, която беше временно отстранена от длъжност, е проблем за България и е свързан не с процедурата й по избор, а последващата намеса на правителството тогава.

Нежеланието за шеф на НСлС

По неговите думи до някъде е проблем това, че никой не иска да бъде директор на Националната следствена служба, но функциите в момента на председател се изпълняват от зам.-директора по старшинство. Така че има кой да разписва документите чисто формално. Надявам се, че в рамките на откритата процедура Прокурорската колегия ще излъчи свой кандидат или поне такъв, който временно да поеме тази функция", каза Найденов.

Двамата заместник-директори – Ивелина Христова и Илиян Танчев, не бяха отговорили дали искат да поемат временното ръководство на следствието.

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Преди заседанието на Пленума от сдружение "Боец" бяха организирали протест с искане на оставката на настоящия състав на ВСС пред сградата на съвета.