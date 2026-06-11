Депутатът Ангел Георгиев от "Възраждане" си дава имунитета сам

Давам си имунитета сам, заяви в парламента депутатът от ПГ на „Възраждане" Ангел Георгиев.

Изявлението му идва след като по-рано днес временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова внесе искане за сваляне на имунитета на народен представител от 52-рото Народно събрание с инициали А.Г., е предаден на съд в качеството му на обвиняем за нанасяне на телесна повреда на полицай по хулигански подбуди.

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"Утвърдените практики на ГЕРБ и ДПС са в ход и в момента", каза Георгиев.