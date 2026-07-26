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От август: Допълнителни медици и линейки по родните курорти

Димитров: Здравето и безопасността на туристите е приоритет

26.07.2026 | 14:33 ч. 5
Министерство на туризма, пресцентър

Министерство на туризма, пресцентър

От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на министерствата на здравеопазването и туризма.

Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури.

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Министърът на туризма Илин Димитров е категоричен, че грижата за здравето и безопасността на туристите е основен приоритет. 

 

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Тагове:

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