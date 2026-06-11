Задържаха мъж, който теглил куче, вързано за колата му

В Кнежа е задържан мъж, теглил куче, вързано за автомобила му. Това съобщиха за БТА от МВР.

Сигналът е подаден снощи в 20:52 часа на телефон 112 от гражданка, която съобщила, че в Кнежа лек автомобил тегли по пътното платно куче, което е вързано за колата. Кадри са разпространени и в социалните мрежи.

Веднага към мястото е насочен автопатрул от районното управление. Полицаите са установили извършителя. Това е 65-годишен мъж, който е собственик на кучето.

Въпреки че не са констатирани външни травматични увреждания, животното веднага е транспортирано във ветеринарна клиника, като прегледите са установили, че то е в добро състояние.

Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. Случаят е докладван на компетентната прокуратура. Собственикът на кучето е задържан, предстои да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство.