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Задържаха мъж, който теглил куче, вързано за колата му

Сигналът е подаден снощи в Кнежа

11.06.2026 | 13:27 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

В Кнежа е задържан мъж, теглил куче, вързано за автомобила му. Това съобщиха за БТА от МВР.

Сигналът е подаден снощи в 20:52 часа на телефон 112 от гражданка, която съобщила, че в Кнежа лек автомобил тегли по пътното платно куче, което е вързано за колата. Кадри са разпространени и в социалните мрежи. 

Веднага към мястото е насочен автопатрул от районното управление. Полицаите са установили извършителя. Това е 65-годишен мъж, който е собственик на кучето. 

Въпреки че не са констатирани външни травматични увреждания, животното веднага е транспортирано във ветеринарна клиника, като прегледите са установили, че то е в добро състояние. 

Извършен е оглед, образувано е досъдебно производство. Случаят е докладван на компетентната прокуратура. Собственикът на кучето е задържан, предстои да му бъде повдигнато обвинение за хулиганство.

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