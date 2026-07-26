Арсенал ще привлече 16-годишния полузащитник Аксел Дончев, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.
Халфът е роден в Уелс, но има български и полски корени. Дончев вече е минал медицинските прегледи при „артилеристите“.
Аксел Дончев пристига в Арсенал от Кардиф Сити, с чийто екип стана най-младият играч в историята на клуба, участвал в EFL Trophy.
Първоначално Дончев ще играе за отбора на „топчиите“ до 18 години.
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