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Арсенал ще привлече 16-годишния полузащитник Аксел Дончев

Халфът е роден в Уелс, но има български и полски корени

26.07.2026 | 16:37 ч. 22
Арсенал ще привлече 16-годишния полузащитник Аксел Дончев

Арсенал ще привлече 16-годишния полузащитник Аксел Дончев, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Халфът е роден в Уелс, но има български и полски корени. Дончев вече е минал медицинските прегледи при „артилеристите“.

Аксел Дончев пристига в Арсенал от Кардиф Сити, с чийто екип стана най-младият играч в историята на клуба, участвал в EFL Trophy.

Първоначално Дончев ще играе за отбора на „топчиите“ до 18 години.

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