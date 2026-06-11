Утре ще вали, ще има гръмотевични бури и градушки

През нощта над Западна и Централна България, а към сутринта и над североизточните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни. В повечето места ще продължи да духа слаб вятър от юг-югоизток, но в Дунавската равнина ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усилва, сочи прогнозата на НИМХ.

Атмосферното налягане е около средното за месеца, ще се повишава.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Значителни ще са валежите в централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 20°-22°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.

Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. В Централна и Източна България, както и в планинските райони количествата на валежите ще са значителни. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде до умерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма ще бъде силен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат предимно между 20° и 25°, в София - около 19°.



През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество, ще има все още в Източна България. През деня в събота валежите ще намалеят, а до вечерта ще спрат. Вятърът ще отслабне и ще е до умерен, предимно от северозапад, а в Източна България временно от североизток. Ще остане сравнително хладно за периода, с максимални температури в повечето места между 20° и 25°.

В неделя ще преобладава слънчево време, но след обяд на места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и дневните на места отново ще достигат 30°.