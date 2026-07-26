България е с пет медала от Световното по карате в Румъния

Българските състезатели записаха впечатляващо представяне на XIV WUKF Световно първенство по карате в Клуж-Напока (Румъния), в което участие взеха 47 държави с 2106 участника. Световни шампиони станаха Даниел Дончев и Дара Йосифова, която безапелационно заслужи златото, както в дисциплината ката, така и в дисциплината кумите.

Сребърен медал взе Ема Андонова, а бронзово отличие спечели Гергана Толмазова, допринасяйки за изключително успешното представяне на българския отбор.

Освен медалистите, още няколко български състезатели намериха място сред най-добрите в света. Никол Панайотова достигна до полуфиналите в категория с 44 участнички и се нареди сред най-силните в шампионата. До челните позиции в своите категории стигнаха още Ема Андонова (5-о място в ката), Аделина Михайлова (6-о място в кумите), Тони Дончев (7-о място в ката и 9-о място в кумите), Гергана Толмазова (7-о място в ката), Адриан Нейчев (9-о място в кумите) и Теодор Карадаиев (9-о място в кумите).

Конкуренцията на първенството е била изключително сериозна, а категориите - многобройни, което прави постигнатите резултати още по-ценни.