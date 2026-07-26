Застреляха нападателя, който уби човек и рани 29 души на прайда в Берлин

Заподозреният за атаката на Берлин Прайд е застрелян по време на полицейска операция в градински комплекс в берлинското предградие Шпандау, съобщи телевизия РББ, цитирана от Ройтерс. Полицията в Берлин до момента не е потвърдила тази информация.

Германските власти определиха като ислямистки терористичен акт снощното нападение срещу ежегодния прайд в Берлин.

Заподозреният се е нахвърлил върху хората с хладно оръжие, вероятно мачете. Един човек е загинал, а 29 други - ранени. Според властите нападателят е 21-годишният Абдул Балут- германски гражданин от ливански произход. В ход беше мащабна полицейска операция за неговото издирване.

Автомобилът, използван при нападението, е ван с берлинска регистрация. Предполагаемият извършител се е врязал с него в множеството от хора в парка Тиргартен и впоследствие се е ударил в дърво. Драмата се е разиграла в центъра на Берлин, на няколкостотин метра от Бранденбургската врата.

Александър Добриндт, министър на вътрешните работи на Германия: "След това напада минувачи с хладно оръжие, вероятно мачете, и нанася на хората сериозни рани."

Операцията обхвана железопътни гари, летища и държавните граници. Все още не е ясно дали заподозреният е действал сам или във вана е имало и други нападатели. Полицията патрулираше край сграда на един километър от мястото на нападението, където според медиите е жилището на Абдул Барут.

Александър Добриндт, министър на вътрешните работи на Германия: "Имаме работа със заподозрян, извършил в миналото голям брой криминални деяния, радикализиран и замесен с ислямистките среди."

Според германски медии издирваният е опитал да се присъедини към Ислямска държава в Сирия през 2025, но е бил задържан в Ливан. Прехвърлен е в родната му Германия, където е осъден за "подготовка на акт на насилие, застрашаващ сигурността на държавата". Остава в ареста до май тази година, а впоследствие е получил нареждане да се присъедини към програма за дерадикализация.

Герхард Хаазе-Хинденберг, писател и публицист: "Ядосвам се, че сякаш не можем да се справим с този ислямистки подземен свят. Разбира се, повечето мюсюлмани нямат нищо общо, но тази терористична организация сее хаос по целия свят."

Серия от нападения на ислямисти миналата година укрепи позициите на крайнодясната "Алтернатива за Германия", която стана основна опозиционна сила и дори изпреварва в сондажите консерваторите на канцлера Мерц, припомня БНТ.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: "Бих искал да кажа на участниците в парада в Берлин и на цяла Германия - не трябва да позволим да бъдем сплашвани. Тези действия имат само една цел - да разделят обществото ни и да ни отнемат най-важното, което имаме - нашата откритост и нашата свобода."

Следобяд множество от хора се събра край Бранденбургската врата на бдение и запази минута мълчание.