Без рецепта: Вендинг машина в "Слънчев бряг" предлага сексуални стимуланти

Вендинг машина в „Слънчев бряг“ предлага сексуални стимуланти, отпускани само с рецепта. Достъпът да автомата е денонощен със свободен достъп, съобщи bTV.

Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) установи, че предлаганите продукти се отпускат само с рецепта. Националната агенция по приходите (НАП) откри липса на фискално устройство и неотчитане на продажбите.

Денонощно пред входа на нощен клуб и без контакт с търговец или фармацевт автоматът в центъра на „Слънчев бряг“ предлага интимни продукти и артикули за сексуална стимулация.

Върху машината има надпис „18+“, но не се забелязва механизъм, който да проверява възрастта на купувача.

„Те се продават единствено и само в аптека и то по лекарско предписание. Основната съставка на това нещо, което се продава, защото не може да бъде наречено лекарство, е силденафил. Поне така изглежда от неговото описание“, казва Васил Ходжев, магистър-фармацевт.

Проверката на Изпълнителната агенция по лекарствата установява, че в България няма разрешени за употреба лекарствени продукти с търговските наименования, изписани върху автомата.

„Разрешените за употреба в България лекарствени продукти, съдържащи sildenafil, се отпускат само по лекарско предписание, поради което не могат да се продават чрез автомати“, посочват от ИАЛ.

Съдържанието на продуктите от вендинг машината може да установи единствено лабораторно изследване.

„Специално за тази молекула може да се стигне включително и до животозастрашаваща хипотония“, казва магистър-фармацевтът Ходжев.

Проверката на приходната агенция установява и фискално нарушение – липсва фискално устройство и продажбите не се отчитат. Търговецът е призован да се яви за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

На вендинг машината няма посочен телефон на фирмата, която я е поставила. При опит да се купят продуктите се установява, че машината не работи.

Към момента не е ясно дали автоматът е спрян от оператора, или е преустановил работа след сигнала за проверка.

Машината се намира на частен терен и за нея не е издавано разрешение, заявяват от курортен комплекс „Слънчев бряг“ АД. Местното звено на РЗИ също не успява да установи стопанина и затова иска съдействие от МВР.