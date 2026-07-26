Стотици хора в Италия са евакуирани с лодки заради пожарите

Стотици хора в Италия бяха евакуирани по море в неделя, след като горски пожар обхвана части от южното адриатическо крайбрежие, като се очаква много други да бъдат спасени, съобщи бреговата охрана.

„Повече от 400 туристи и плажуващи бяха евакуирани по море, единственият възможен път за евакуация“, съобщи бреговата охрана в своя WhatsApp канал, добавяйки, че операциите продължават. Евакуираните се спасяват от района около град Пескичи в южната част на Пулия. Говорител на бреговата охрана каза пред AФП, че се очаква още около 300 души да бъдат евакуирани. Шест кораба на бреговата охрана, три лодки на италианската финансова полиция и около 10 частни кораба са участвали в операцията, съобщи бреговата охрана.

Кадрите показват пожарникари и воден бомбардировач Canadair, които се борят с пожара, който не заплашва непосредствено домовете в града. Огромен стълб дим можеше да се види от десетки километри разстояние. „Ситуацията в момента е под контрол“, каза кметът на града Луиджи д'Аренцо, цитиран от местния всекидневник „Гадзета дел Мецоджорно“. |