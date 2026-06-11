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Добрата новина: Двама ученици върнаха портфейл с документи и 400 евро

Те са го предали на полицията

11.06.2026 | 16:15 ч. 2
Снимка: МВР-Перник

Снимка: МВР-Перник

Добрата новина днес идва от Радомир, където двама ученици са намерили портфейл с лични документи и сумата от 400 евро и са го предали на полицията, съобщиха от МВР в Перник. 

Те са Денислав Драгомиров, ученик в шести клас на Основно училище „Христо Смирненски“, и Владислав Кирилов, ученик в осми клас на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“.

След подадения сигнал са предприети действия за установяване и уведомяване на собственика ма портфейла, посочиха от полицията. 

За проявената отговорност учениците са отличени от началника на Районното управление - Радомир главен инспектор Павел Джалев, който ги е поздравил и е акцентирал върху значението на подобни постъпки за обществото.

На церемонията са присъствали и представители на Детското полицейско управление в Радомир, тъй като един от отличените ученици е част от инициативата. Денислав и Владислав са получили също така почетни грамоти и предметни награди, връчени от инспектор „Детска педагогическа стая“ Десислава Попова.

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