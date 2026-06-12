ПБ подкрепи "Шествие за семейството" и напомни, че бракът по конституция е между мъж и жена

"Прогресивна България" подкрепи в декларация провеждането на ежегодното "Шествие за семейството", което се провежда в същия ден, в който е организиран и "София Прайд".

"От името на парламентарната група на "Прогресивна България" се обръщаме към вас и към българското общество, за да изразим нашата категорична и институционална подкрепа за провеждането на ежегодното шествие за семейството", заяви от трибуната на Народното събрание зам.-председателят на групата Слави Василев.

По думите му във времена на ценностна дезориентация, социална фрагментация и тежка демографска криза, съхраняването на традиционното семейство не е просто въпрос на личен избор, а стълб на националната ни сигурност, идентичност и бъдеще. Според ПБ огромното множество от българите вярват и отстояват традиционните ценности и семейството, но рядко получават думата и нужната за това трибуна.

"Тъкмо затова избираме да застанем зад ценностите на мълчаливото мнозинство от хора, които се опитват да отстояват традициите, семейството и вярата, а не да ги деконструират, както е модерно напоследък", посочи Василев. "Избираме да бъдем глас на тези хора и вярваме, че затова получихме толкова категорична подкрепа в 52-ия парламент."

Парламентарната група на "Прогресивна България“ декларира, че признава ключовата роля на семейството и напомня, че според Конституцията бракът е доброволен съюз между мъж и жена, а майчинството, раждането и отглеждането на деца са под закрилата на държавата и обществото. ПБ подкрепя и родителските права, застава зад правото на всички български родители да възпитават децата си в съответствие със своите морални, религиозни, философски убеждения без външен идеологически натиск.

"Призоваваме всички политически сили в 52-то Народно събрание да превърнат подкрепата за младите и многодетните семейства в основен приоритет чрез реални законодателни икономически мерки," добави Слави Василев. "Бъдещето на България не се кове в модерните за текущия момент идеологически течения, а в българския дом, там, където се раждат и възпитават следващите поколения, се казва в декларацията. Шествието за семейството е кауза на това мълчаливо множество, което иска да запази устоите ни като нация, общност и държава. "Прогресивна България" споделя тази визия и ще продължава да бъде гласа на тези ценности, този дух и това множество."

Шествие за семейството се провежда за шеста поредна година

Началеният сборен пункт е пред храм "Св. Неделя" в София и ще завърши пред главния вход на храм-паметник "Св. Александър Невски".

Тази година Шествието за семейството се провежда под егидата на Софийската света митрополия и ще бъде водено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

В същото време ще се проведе и "София Прайд", като през 2026 той се завръща в Княжеската градина зад паметника на Съветската армия, където са били някои от най-големите му издания в България.