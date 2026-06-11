IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 85

ВМРО подкрепи Шествието за семейството

То ще се състои на 13 юни

11.06.2026 | 16:07 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

ВМРО – Българско национално движение подкрепя голямото Шествие за семейството, което започва на 13 юни от 18:00 ч. пред храм "Света Неделя" в София и ще достигне до храм-паметник "Св. Александър Невски". Тази година събитието е под егидата на Софийската света Митрополия и ще бъде водено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Свързани статии

ВМРО застава в подкрепа на шествието, което в последните години се превърна в традиционно събитие в защита на християнско българско семейство, съставено от баща – мъж, майка – жена, и техните деца. Призоваваме членовете и симпатизантите си да се включат в Шествието, като по този начин се противопоставят на всички опити за налагане на ЛГБТИ-политики, които са вредни не само за обществото, но и за българските деца, гласи позицията на партията.

В същия ден - 13 юни, ще протече и "София Прайд".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Шествие на семейството София Прайд
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem