ВМРО подкрепи Шествието за семейството

ВМРО – Българско национално движение подкрепя голямото Шествие за семейството, което започва на 13 юни от 18:00 ч. пред храм "Света Неделя" в София и ще достигне до храм-паметник "Св. Александър Невски". Тази година събитието е под егидата на Софийската света Митрополия и ще бъде водено от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

ВМРО застава в подкрепа на шествието, което в последните години се превърна в традиционно събитие в защита на християнско българско семейство, съставено от баща – мъж, майка – жена, и техните деца. Призоваваме членовете и симпатизантите си да се включат в Шествието, като по този начин се противопоставят на всички опити за налагане на ЛГБТИ-политики, които са вредни не само за обществото, но и за българските деца, гласи позицията на партията.

В същия ден - 13 юни, ще протече и "София Прайд".