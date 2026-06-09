Мъж даде $416 000 на жена, която... не съществува

Мъж от Ню Джърси беше осъден на повече от 4 години затвор и трябва да плати над 1 млн. долара обезщетение, след като се призна за виновен в измами, чрез които е отнел милиони долари от няколко жертви. Сред тях е и мъж, който му изпратил над 400 000 долара, вярвайки, че парите са за жена, нуждаеща се от помощ за медицинските си сметки.

Според прокуратурата на САЩ в Ню Джърси 38-годишният Кени Осас Окуонгхае се е признал за виновен миналия април в заговор за пране на пари. В четвъртък, 4 юни, съдия го осъди на 4 години и 3 месеца затвор.

Властите посочват, че измамите на Окуонгхае са се случвали от 2019 г. до приблизително декември 2023 г. и са били насочени към жертви в шест щата. Сред схемите имало измами с имоти под наем, романтични измами и т.нар. "pig butchering" - интернет схема, при която жертвата е въвлечена в привидна онлайн романтична връзка с измамника, а след това е подмамена да инвестира пари във фалшива схема.

"Измамникът емоционално "угоява" жертвата, преди да я убеди да вложи пари във фалшива схема, а след това, метафорично, я "заколва", като взема парите ѝ", се казва в съобщение на офиса на американския прокурор Робърт Фрейзър, цитирано от People.

Милиони през банкови сметки

По време на измамите през около 13 банкови сметки в седем банки са преминали над 4 млн. долара, съобщава NJ.com. Много от тези сметки били открити от Окуонгхае чрез неговото дружество Kenny Global Enterprises.

В наказателна жалба на Федералното бюро за разследване (Federal Bureau of Investigation - FBI) се посочва, че схемата "pig butchering" е включвала мъж от Охайо, описан като "Жертва 1", който онлайн се запознал с човек, за когото вярвал, че се казва "Аги Гонзалес".

"В хода на онлайн връзката им "Аги Гонзалес" помолила Жертва 1 да ѝ помогне да купи медицинско оборудване, с намерението "Аги Гонзалес" да му върне парите", се казва в жалбата. Измислената жена също така твърдяла, че е била ранена и има нужда мъжът да ѝ изпрати пари, за да покрие болнични сметки. По време на схемата, Окуонгхае изпращал на мъжа финансови документи, представял се за лекар в Бразилия, организирал фалшиви инвестиции в криптовалута, споделял емоционални истории за предполагаемите заболявания и използвал още подобни похвати. В един момент той писал на мъжа, представяйки се за "д-р Бен Леви", и му изпратил снимка на жена в болнично легло: "Моля ви от нейно име, спасете живота на тази жена. Разбирам, че може би правите най-доброто, на което сте способни, но трябва да знаете, че времето не е на нейна страна."

Фалшива криптоплатформа и обещания за огромна печалба

В отделен епизод със същия мъж от Охайо Окуонгхае го убедил да плати на фалшива криптоплатформа, наречена Alphacoin Lab. Той му казал, че има средства в акаунт, но първо трябва да плати данъци и такси. Парите трябвало да бъдат преведени към Kenny Global Enterprises, LLC, за което на мъжа било казано, че е дъщерно дружество на Alphacoin.

"Alphacoin Lab поддържала няколко различни уебсайта, които създавали впечатлението, че Alphacoin е легитимна платформа за инвестиции в криптовалута. Един от сайтовете обещавал възвръщаемост от "120% годишно (10% месечно)" върху инвестициите", се казва в жалбата.

В крайна сметка мъжът от Охайо загубил 416 155 долара в хода на измамите. Жена от Вашингтон, описана като "Жертва 2", превела 4100 долара по банковата сметка на Kenny Global Enterprises на Окуонгхае, за да си осигури жилище под наем.

"След това Жертва 2 отишла с кола до адреса на дома, посочен в договора за наем, и почукала на вратата, за да попита настоящата наемателка дали ще освободи жилището след месец. Наемателката на дома казала на Жертва 2, че не се мести, че Жертва 2 е станала жертва на измама и че други хора също са идвали до дома с подобни въпроси", се посочва още в жалбата.

Генерал, пратка в митницата и още жертви

Според жалбата други две жертви, намиращи се в Охайо и Кънектикът, били накарани да вярват, че разговарят с високопоставен бивш армейски генерал на име "Джоди ДеСидеро". В единия случай измамникът твърдял, че има нужда от помощ, за да изкара пари от Сирия, а в другия - от финансова помощ, за да получи пратка, задържана на митницата.

Общо седемте жертви са загубили над 1,2 млн. долара, като парите са проследени до банковите сметки на Окуонгхае.

Една банка маркирала няколко подозрителни банкови превода и се свързала с него. Окуонгхае заявил, че сметката му е за бизнеса му с автомобилни части, а плащанията били за двигатели и части от клиент, когото познавал от пет години. По-късно разследващите открили в имейла му фактури за части за камиони, които били със задна дата и били създадени, след като парите вече били преминали, става ясно от съдебни документи.

Окуонгхае в крайна сметка бил арестуван през октомври 2022 година. Срещу него имало и няколко други обвинения, но при произнасянето на присъдата четири от останалите пунктове били отхвърлени. Освен присъдата от затвор, Окуонгхае трябва да бъде под надзор в продължение на 3 години след освобождаването си и да плати 1 275 190 долара обезщетение.