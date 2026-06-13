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Кола се заби в бетонна стена на пътя Симитли - Разлог

Има петима пострадали при инцидента

13.06.2026 | 12:13 ч. Обновена: 13.06.2026 | 12:14 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Катастрофа затвори пътя Симитли - Разлог. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: път I-1 Симитли – Кресна - през п.в. "Марикостиново" на АМ "Струма" - път III-198 Марикостиново -Гоце Делчев - път II-19 Гоце Делчев - Разлог и обратно, съобщават от АПИ.

По първоначална информация кола, движеща се в посока Банско се е ударила в бетонна стена. След това се е сблъскала с джип, движещ се в посока София, и се е преобърнала по таван.

При инцидента леко са пострадали петима души. 

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