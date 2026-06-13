Кола се заби в бетонна стена на пътя Симитли - Разлог

Катастрофа затвори пътя Симитли - Разлог. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут: път I-1 Симитли – Кресна - през п.в. "Марикостиново" на АМ "Струма" - път III-198 Марикостиново -Гоце Делчев - път II-19 Гоце Делчев - Разлог и обратно, съобщават от АПИ.

По първоначална информация кола, движеща се в посока Банско се е ударила в бетонна стена. След това се е сблъскала с джип, движещ се в посока София, и се е преобърнала по таван.

При инцидента леко са пострадали петима души.