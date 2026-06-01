Проблем: наркотиците са до нас, до училищата...

Наркотиците вече не са проблем, който се случва някъде далеч. Не са тема от полицейските хроники, не са проблем само на престъпния свят. Те са тук и все по-близо до училището.

Държавата определи ситуацията като „изключително тежка“ и предупреди, че дилърите вече са стигнали до учениците. Последните национални изследвания показват, че много български деца са имали досег с наркотични вещества още в ученическа възраст. Първият контакт все по-често идва в годините, в които едно дете все още не е завършило основното си образование. И ако преди години обществото си представяше дилъра като човек от тъмните улички и криминалните квартали, днес институциите предупреждават за нещо много по-сериозно – дилърът може да е на няколко метра от училищния двор.

След поредния фатален случай у нас видяхме и поредната категорична заявка на МВР да се справи с наркоразпространението и в частност с дилърите. И показа намерение за диалог с организациите, помагащи на зависими у нас,

За мащабите на проблема, ефективните решения и защо у нас някак все не стигаме до тях - разговор в ефира на "Директно" с Юлия Георгиева от Центъра за хуманни политики и "Розовата къща".