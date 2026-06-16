Мартин Димитров: Криза с бюджета няма, а ситуацията е напълно решима

“Истинска криза с бюджета на страната е имало 1997 година, докато сега ситуацията е напълно решима, като приказките за лошото състояние на публичните финанси се използват, за да се взимат големи дългове без никаква обосновка”, коментира депутатът от “Демократична България” Мартин Димитров.

Изказването му идва след като Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга с до 3,8 млрд. евро до приемането на редовен бюджет за тази година.

Според Димитров хазната не е празна, а това са “приказки без всякакви доказателства, които се използват за вземане на огромни заеми без никаква обосновка”.

По думите му, това е много опасен път и правителството трябва да се забърза с представянето на мерки за оптимизиране на разходите, вместо да тегли нови дългове. Димитров изчисли, че от началото на тази година с вече поетия дълг в размер на 1,4 млрд. евро таванът на дълга преди приемането на редовен бюджет реално се вдига до 5,2 млрд. евро.

Според Димитров криза с бюджета няма, а ситуацията е напълно решима, но предупреди”

“Колкото повече се натрупват панически действия, бавене от страна на правителството, толкова проблемите се задълбочават“, каза той, давайки пример с Румъния, която си е докарала криза в резултат на забавени бюджетни мерки”.

По думите му това, че от „Прогресивна България“ се бавят с редовния бюджет за тази година, разширява мащаба на кризата, която иначе е напълно решима. “Сами създават допълнителни проблеми с приказки за 7,4 процента дефицит, които са абсолютно необосновани и с вземането на огромни дългове“, каза Димитров.