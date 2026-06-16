Василев: Всички ще плащаме дълга от 3,8 млрд. евро, ПП няма да го подкрепи

Скандално е Комисията по бюджет и финанси да гласува поправка в удължителния закон за вдигане на тавана на новия дълг с до 3,8 млрд. евро без предоставени разчети от Министерството на финансите, които да покажат колко нов дълг реално е необходим. Това каза Асен Василев от "Продължаваме промяната", който говори в кулоарите на парламента, след като бюджетната комисия одобри на второ четене вдигането на тавана на дълга в условията на удължителен бюджет.

Василев заяви, че въпреки обещанията на финансовия министър Гълъб Донев, Министерството на финансите не е предоставило разчети, които да покажат колко дълг е необходим предвид приемането на редовен бюджет за тази година.

"Току-що мнозинството в бюджетната комисия от "Прогресивна България" гласува 3,8 млрд. евро дълг, който трябва да плащаме всички ние, без да има нито едно число, написано от Министерството на финансите като разчет. Казано по друг начин, на базата на преразказ с елементи на разсъждение Комисията по бюджет и финанси току-що гласува 3,8 млрд. евро дълг“, каза той.

Василев посочи, че ПП няма как да подкрепи подобна поправка в закона, подчертавайки, че според обясненията от финансовото министерство е станало ясно, че са необходими 2,1 млрд. евро нов дълг, а не 3,8 млрд. евро, за да се осигурят плащанията през юли и август по Плана за възстановяване и усточйвост.

"Това са разлика от 1,7 млрд. евро, които бяха гласувани, без да има абсолютно никаква нужда, по думите на самото министерство. Да не говорим, че разчет няма и е абсолютно скандално Комисията по бюджет и финанси да гласува на база преразказ, а не на база реално предоставени числа и таблици от Министерство на финансите", каза Асен Василев.