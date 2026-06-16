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Оръжието, размахвано през люка на автомобила, от Стоян Колев се оказа еърсофт реплика

Въпреки това му е съставен акт за нарушение на Закона за оръжията

16.06.2026 | 15:32 ч. 29
Оръжието, размахвано през люка на автомобила, от Стоян Колев се оказа еърсофт реплика

Оръжието иззето от автомобила не безизвестният инфлуесър Стоян Колев  се оказа, че е еърсофт реплика и е наподобяващо автоматично, съобщиха от МВР - Пазарджик. 

Въпреки това на шофьора е съставен акт за нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, тъй като е демонстрирал предмета на обществено място, заявяват от полицията.

Както по-рано съобщихме инфлуенсърът е задържан за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. По случая ще бъде образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.

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Той бе задържан на 93 километър на автомагистрала "Тракия", шофирал под въздействието на наркотични вещества и размахвал в движение предмет, наподобяващ автомат, през люка на автомобила си.
Задържането е станало по сигнал тази сутрин на телефон 112, който  гласял, че мъж размахва в движение автоматично оръжие през люка на автомобила си.
При проверката е установено, че зад волана е популярен създател на съдържание в социалната мрежа TikTok.

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Мъжът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата за алкохол е отрицателна, а тази за наркотични вещества е дала положителен резултат.

Въпреки че не е огнестрелно оръжие, еърсофт репликите често са визуално почти неразличими от истинските оръжия и в някои държави попадат в категорията „имитация на огнестрелно оръжие“ или „реплика на оръжие“, за която има специални правила за носене, транспортиране и употреба.

 

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Тагове:

оръжието Стоян Колев еърсофт реплика автомобила
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