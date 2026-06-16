Оръжието, размахвано през люка на автомобила, от Стоян Колев се оказа еърсофт реплика

Оръжието иззето от автомобила не безизвестният инфлуесър Стоян Колев се оказа, че е еърсофт реплика и е наподобяващо автоматично, съобщиха от МВР - Пазарджик.

Въпреки това на шофьора е съставен акт за нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, тъй като е демонстрирал предмета на обществено място, заявяват от полицията.

Както по-рано съобщихме инфлуенсърът е задържан за управление на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. По случая ще бъде образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.

Той бе задържан на 93 километър на автомагистрала "Тракия", шофирал под въздействието на наркотични вещества и размахвал в движение предмет, наподобяващ автомат, през люка на автомобила си.

Задържането е станало по сигнал тази сутрин на телефон 112, който гласял, че мъж размахва в движение автоматично оръжие през люка на автомобила си.

При проверката е установено, че зад волана е популярен създател на съдържание в социалната мрежа TikTok.

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Мъжът е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата за алкохол е отрицателна, а тази за наркотични вещества е дала положителен резултат.

Въпреки че не е огнестрелно оръжие, еърсофт репликите често са визуално почти неразличими от истинските оръжия и в някои държави попадат в категорията „имитация на огнестрелно оръжие“ или „реплика на оръжие“, за която има специални правила за носене, транспортиране и употреба.