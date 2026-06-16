Нови правила при полетите: Без разделени семейства, безплатен ръчен багаж

Революция при полетите предвижда нов регламент на Европейския съюз, добил популярност като регламента "Новаков", на името на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков. Малкият куфар, който се признава за ръчен багаж в самолета вече ще бъде включен към цената на билета.

Компенсациите при закъснение на полета с над три часа се запазват - в зависимост от дължината на маршрута те ще бъдат от 250 евро до 600 евро.

Също така родителите с деца до 14 години ще бъдат настанявани един до друг безплатно. Очаква се новите правила да влязат в сила през втората половина на следващата година след окончателното им приемане.

Новите права за пътниците

С повече възможности и гарантирани права на борда ще се ползват пътуващите в Европейския съюз. Това става благодарение на новата правна рамка за правата на пътниците.

"Това споразумение ще доведе до по-голяма прозрачност и предвидимост както за потребителите, така и за авиокомпаниите. Борим се да направим пътуването по-справедливо и процедурите – по-ясни, и смятам, че го постигаме", каза председателят на Европейския парламент Роберта Мецола.

Какво предвижда регламентът?

Документът предвижда компенсации за закъснял полет с над 3 часа. Освен това няма да се начислява такса за място за деца под 14 години до придружител.

"Успяхме да осигурим това, което се полага на пътниците по право, но и очертахме какво се изисква и какво могат да направят авиокомпаниите", поясни българският евродепутат от ГЕРБ и основен докладчик по темата в Европейския парламент Андрей Новаков.

"Няма да се разделят семейства при обща резервация с цел да се събира допълнителна такса", допълни той, пише Bulgaria ON AIR.

Евродепутатът подчерта, че същото важи за хората с увреждания - за тях ще се полага безплатна помощ от и до вратата на самолета.

Разходите за авиокомпаниите

Според изчисленията на комисията въвеждането на промените ще струва на превозвачите почти две евро. Новаков обаче посочи, че поскъпване на авиационните услуги над тази граница би било недопустимо.

"В момента, поне на хартия, пътниците разполагат с правата си, но в 9 от 10 случая дори не стигат до процедура да ги търсят – просто системата е направена така, че да те откаже", добави евродепутатът.

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