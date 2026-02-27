Отменени полети, скрити такси... Ryanair и Wizz Air са най-лошите авиокомпании

Коментирайки най-зле класираните авиокомпании, редакторът на Which? Travel Рори Боланд посъветва пътниците да "летят, с която и да е друга, ако могат".

Ryanair зае последното място в годишната класация за удовлетвореност на клиентите, изготвена от британската потребителска организация Which?. Според нея това се случва "в момента, в който на пътниците им просветва, че допълнителните такси означават, че нискотарифните превозвачи вече не са винаги най-евтиният вариант".

В проучването, обхванало над 5500 пътници, Jet2 оглавява класацията при късите разстояния, а Singapore Airlines е номер едно при дългите полети, пише Euronews.

Най-лошите авиокомпании: Ryanair и Wizz Air

Ryanair е най-слабо представилата се авиокомпания при късите полети с резултат 55%. Превозвачът получава по две звезди за процеса на резервация, качването на борда, обслужването на клиенти и средата в кабината, както и едва една звезда за комфорт на седалките.

Един от анкетираните казва: "Самолетът е мръсен, а седалките са ужасни."

Ryanair получава три звезди за съотношение цена-качество - по-малко от четири други авиокомпании за къси разстояния: Jet2, Lufthansa, TUI и Aer Lingus.

"Представя се като нискобюджетна авиокомпания, но печели от допълнения, които далеч надхвърлят спестяванията спрямо други компании", казва участник в проучването.

Над една трета от клиентите на Ryanair съобщават, че нещо се е объркало по време на пътуването им.

В проучването Wizz Air също е близо до дъното с 59%. Авиокомпанията получава по две звезди в повечето категории и три звезди за съотношение цена-качество, като един от анкетираните я определя като "постоянно ужасна и надценена".

Пътниците се оплакват и от лошо обслужване и липса на комуникация при закъснения.

Компанията easyJet получава общ резултат 67% и три звезди за процеса на резервация. Точността на авиокомпанията се е подобрила през последните две години и тя е отменила по-малко полети.

Въпреки това easyJet получава само по две звезди за обслужване на клиенти, комфорт на седалките и среда в кабината. Както и Ryanair, тя получава три звезди за съотношение цена-качество.

Turkish Airlines (66%), Loganair (65%) и Vueling Airlines (63%) също са в долния край на класацията за къси разстояния.

Нискотарифните авиокомпании губят заради допълнителните такси

Which? твърди, че многократно е установявала как обявената цена на полета при нискотарифните авиокомпании рязко нараства, когато към нея се добави ръчен багаж. Често тези цени не се показват до самия край на дългия процес на резервация, което прави изчисляването на крайната сума бавно и объркващо.

Миналия месец Advertising Standards Authority (ASA) се произнесе срещу easyJet след разследване на Which? относно цените на ръчния багаж.

Дори след проверка на стотици оферти, организацията не е открила нито един полет, при който багажът да може да се вземе на борда срещу сума, близка до обявените 5,99 паунда (6,90 евро).

"Много пътници летят с тях заради примамливо ниските начални цени. Но абсурдно високите такси за багаж и други допълнения означават, че вече няма гаранция, че са най-евтиният вариант. Многократно сме установявали, че авиокомпаниите, които включват багаж и избор на място в тарифата, всъщност могат да излязат по-евтино като крайна цена. Летете с която и да е друга, ако можете", казва Рори Боланд. В отговор говорител на easyJet заяви: "Позволяваме на клиентите да плащат само за това, което искат - и нищо повече. Така можем да поддържаме ниски цени за всички. Около 40% от клиентите ни избират да пътуват само с базовата тарифа, а оценките ни за удовлетвореност са на най-високото ниво за последните 10 години." Говорител на Wizz Air посочи: "Проучването на Which? се базира на много малка извадка - 259 души, което е едва 0,002% от 12-те милиона пътници, които сме превозили по полети от и до Великобритания през 2025 година." Компанията допълни, че между октомври 2024 г. и декември 2025 г. удовлетвореността на клиентите се е повишила с осем процентни пункта: "В същото време 99,7% от полетите ни във Великобритания бяха изпълнени - сред най-добрите показатели в индустрията - а точността ни се е подобрила с 14% на годишна база."

Jet2 оглавява класацията при късите полети

На върха на класацията е Jet2 със 76%, като авиокомпанията се отличава с надеждност.

Jet2 е отменила значително по-малко полети в последния момент в сравнение с конкурентите си и печели четири звезди за процеса на резервация, обслужването на клиенти и съотношението цена-качество. Един от клиентите похвалва щедрия лимит за багаж.

Над три четвърти от пътниците съобщават, че не са имали проблеми с полета си - в сравнение с 63% при Ryanair.

Сред другите силни участници са Lufthansa (73%), Norwegian (73%), British Airways (72%), KLM (72%), TUI (72%), Aer Lingus (71%) и Air France (69%).

British Airways получава 72% както при късите, така и при дългите полети. Компанията печели четири звезди за обслужване на клиенти и отчита сериозно подобрение в точността - 74% от полетите излитат навреме спрямо 65% година по-рано, според данни на Civil Aviation Authority (CAA).

Singapore Airlines и Emirates водят при дългите полети

При дългите разстояния Singapore Airlines получава най-високата оценка - 81%. Авиокомпанията печели пет звезди за средата в кабината и обслужването на клиенти.

Тя е една от само две авиокомпании с пет звезди за обслужване на клиенти.

Пътник споделя: "Екипажът беше изключително мил и отзивчив. Храната беше отлична, а атмосферата в кабината - много комфортна."

Singapore Airlines не получава отличието Which? "Препоръчан доставчик" заради клаузата си, според която ако пропуснете полета си на отиване, авиокомпанията анулира билета ви за връщане или ви таксува допълнително за промяна.

Други водещи компании са Emirates (80%), Virgin Atlantic (79%), Qatar Airways (78%), Air Canada (77%), KLM (75%) и Etihad Airways (74%).

Emirates впечатлява с гладък процес на резервация, комфортни седалки, добра храна и отлично съотношение цена-качество.

Един клиент казва: "Чувствах се като в първа класа, въпреки че бях с икономична."

Virgin Atlantic е похвалена за персонала и атмосферата в кабината и се представя по-добре от конкуренти като Delta и United. Тя също получава пет звезди за обслужване на клиенти.

В другия край на класацията при дългите полети е Aer Lingus с 65%. Компанията получава само две звезди за комфорт на седалките и среда в кабината - ключови категории за продължителни пътувания. Все пак печели три звезди за съотношение цена-качество, обслужване на клиенти, процес на резервация, качване на борда и за храна и напитки.

Американските авиокомпании също са сред по-слабите участници - Delta (70%), American Airlines (69%) и United Airlines (68%) са близо до дъното в таблицата.