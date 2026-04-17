Започва се: Wizz Air алармира за недостиг на гориво на три европейски летища

Унгарската нискотарифна авиокомпания Wizz Air се е сблъскала с недостиг на реактивно гориво на три летища в Италия, заяви главният изпълнителен директор в петък, след предупреждения за доставките поради блокирането на Ормузкия проток.

"Имахме проблеми поради недостиг на реактивно гориво на три италиански летища - Венеция, Бриндизи и Катания“, каза главният изпълнителен директор на Wizz Air Йозеф Варади пред италианския бизнес ежедневник Il Sole 24 Ore.

"Всичко беше решено в рамките на един ден, а в някои случаи и в рамките на часове, без да се налага отмяна на полети", побърза да успокои предприемачът.

Риск от недостиг на прага на летния сезон

Няколко италиански летища сигнализираха за ограничения върху доставките на реактивно гориво по-рано този месец.

Ефективното затваряне на Ормузкия проток поради войната в Иран повишава риска от недостиг на реактивно гориво в Европа, точно когато наближава големият летен туристически сезон. Европа обикновено внася половината от реактивното си гориво от страните от Персийския залив.

"В никоя друга европейска държава досега не сме изпитвали недостиг на гориво“, каза Варади пред вестника.

"Мисля, че в момента се наблюдаваме взаимно (между авиокомпаниите), за да разберем колко сериозна може да стане ситуацията. Реактивното гориво се доставя адекватно в цяла Европа, с малък проблем в Италия“, каза Варади.

Изпълнителният директор на нискотарифната компания добавя, че все пак ситуацията в Европа не е толкова тревожна, а проблемите са по-скоро в Азия. "Вярвам, че ще преодолеем и тази криза и че тя няма да бъде твърде разрушителна", добавя Варади.

Хиляди полети могат да бъдат отменени

Стотици хиляди полети може да бъдат отменени заради "екзистенциална криза“ за авиокомпаниите, тъйкато недостигът на самолетно гориво, казва авиационен експерт и добавя, че основната причини е войната в Иран и затворения Ормузки проток.

Пътниците вече са изправени пред по-високи цени на билетите, след като цената на реактивното гориво се удвои от началото на войната на Доналд Тръмп с Иран.

Конфликтът накара Иран да затвори Ормузкия проток, ключов маршрут за реактивно гориво от Персийския залив.

Той остава забранен за корабоплаване, което накара Международната агенция по енергетика (МАЕ) да предупреди, че Европа е изправена пред евентуален недостиг след шест седмици.

Сали Гетин, специалист по авиация, заяви, че мащабът на въздействието върху пътниците във въздушния транспорт ще зависи от това колко дълго протокът ще остане затворен.

"Дори и да се отвори, ще е необходимо време, за да се възобновят доставките на реактивно гориво. Така че най-добрият сценарий би бил покачване на цените и отмяна на някои маршрути", добавя експертът.

"Най-лошият сценарий е, ако това продължи шест до осем седмици и недостигът започне наистина да се усеща", казва Гетин и добавя, че това може да създаде екзистенциална криза за авиокомпаниите - дори и да наложат допълнителни такси за гориво, те пак няма да си възстановят разходите.