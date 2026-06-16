Мая Манолова: Високите цени са удар по джоба, хората са разочаровани

Цените на стоките продължават да нарастват, а паралелно с това се поставя въпросът ефективна ли е защитата на потребителите и как се отразят промените в правилата на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите върху контрола на пазара и регулаторния надзор.

В студиото на “Денят ON AIR” гостува лидерът на “Изправи се.БГ” Мая Манолова, която е категорична, че абсурдно високите цени са удар по джоба на хората. Бившият омбудсман добави, че хората няма как да бъдат излъгани и нищо няма “да мине” с реклама, пропаганда и голи обещания. По думите ѝ това е хвърляне на прах в очите на обществото.

Веригите замазват положението

“Ще се очакват сериозни резултати, веригите се опитват да замажат положението, да закърпят ситуацията и да снишат ситуацията, докато бурята отмине. Много се зарадвах, когато видях как представители на веригите се бяха построили, как кимаха с глава, как се надпреварваха кой ще обещае повече - един 30 продукта, друг - 100 продукта, и как вчера това, което беше немислимо до вчера - да се пипне пазарът, за тях вече не е проблем", каза лидерът на "Изправи се.БГ”.

Според Манолова хората се чувстват излъгани и разочаровани.

"Преди да дойда в студиото, бях на пазар в една верига - точно тази, която ме съди за 25 000 лв. за това, че съм подложила на съмнение великденската кошница на същата верига. Представете си докъде са изнаглели - за това, че си си казал мнението във Facebook за цените. Получих искова молба преди 10 дни, а днес отидох в същата верига, за да направя малко снимки. Това, което всички смятаха, се оказа факт - с такова намаление са продукти предимно от марката, която произвежда самата верига. Основно техни продукти - започвайки от млечните, минавайки през тяхната кола, почистващи препарати и стигайки до тяхната леща", допълни Манолова пред Bulgaria ON AIR.

Критики към цените и промоциите

"Едно мляко не са намалили със смешните 15%. КЗК изнесе доклад, от който стана ясно, че надценките на млечните продукти са над 80%. Другото кисело мляко, което е намалено, е на литър. Който иска да ползва продукти от "Кошница с грижа", ще трябва да се задоволи с този кисело-млечен продукт. Това, което видях, е, че цените от "Кошница с грижа" не са най-ниските. Има кашкавал от същата марка на промоция, но има и друг кашкавал, който, без да е намаляван, е по-евтин", коментира бившият омбудсман.

Манолова е категорична, че не я е страх от дела. "Делата шамари не знам да са затворили устата на някой журналист или на някой, който изразява мнението си".

Къде е ролята на регулаторите?

"Много скоро ще ги покажа в следващо видео в социалните мрежи. Лошата новина за веригите е, че тези всички безобразия, които до момента си позволяваха, ще бъдат облечени с изключително тежки санкции. Депутатите бързо си свършиха работата и приеха двата закона за 30 дни. А сега на ход са регулаторите. Би следвало да се замислят дали продукт, който в кошницата е обявен като маргарин, в самата верига е обозначен като продукт за мазане с 30% масленост. Като в същата верига има и друг маргарин, който вече е с 80% масленост и е по-евтин от този, който е с намаление и от "Кошница с грижа", каза бившият депутат.

"Когато контролните органи си свършат работата и ударят справедливо една верига, тогава вече нещата ще тръгнат по друг начин. Очаквам санкции най-накрая, в цяла Европа се случва. Всеки знае какво правят веригите - натискат производителите за ниски цени, натискат ги да поемат цялата финансова тежест от т.нар. "промоции", смята Манолова.

Гледайте видеото с целия разговор.