Над 110 000 седмокласници и десетокласници са на изпит по БЕЛ

Националните външни оценявания за учениците от седми и десети клас започват днес, 17 юни, с изпитите по български език и литература. През учебната 2025/2026 година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет и за двата випуска, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Изпитът за седмокласниците е от 9:00 часа и ще се състои в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност от 165 минути, разпределени в две части - 75 и 90 минути. Съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

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Изпитът по български език и литература за десети клас започва в 8:00 ч. в 1030 училища, с продължителност от 90 минути е и съдържа общо 21 задачи. От тях 13 задачи са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор, една задача е за редактиране, една задача е с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза, и една задача е за създаване на текст.

Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Те трябва да пишат с черен химикал.

На 19 юни са националните външни оценявания за учениците от седми и десети клас по математика.

Очаква се на националните външни оценявания по български език и литература, и по математика, да се явят общо над 110 000 седмокласници и десетокласници.

Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли, включително, информират от МОН.