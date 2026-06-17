“Арменци” на Яворов мъчи десетокласниците, Христо Раянов за седми клас

Стихотворението “Арменци” на Пейо Яворов се падна на Националното външно оценяване по БЕЛ за 10 клас.

Изпитът започна в 08:00 часа и се провежда в 1030 училища. Продължителността на изпита е 90 минути, а десетокласниците трябва да решат общо 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

Вариант 1 за 7-ми клас

Днес се провежда и НВО за седмокласниците. На тях се падна Вариант 1 по БЕЛ.

Учениците трябва да преразкажат текст за честността и справедливостта на Христо Раянов.

Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части -75 и 90 минути.

Съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен, една с разширен свободен отговор и задачата за създаване на текст - преразказ на неизучавана творба.

55 000 седмокласници се явяват днес на изпита - първият от двата задължителни на изхода на прогимназиалното обучение, който служи за кандидатстване за 8-ми клас.

Следващият изпит е на 19 юни по математика.