Осем цивилни полицейски автомобила дебнат шофьорите в Пловдивско

Осем цивилни полицейски автомобила ще осъществяват линеен контрол в трафика в Пловдив и ще извеждат от движението агресивни водачи и нарушители, които ще бъдат санкционират на място.

Това съобщи пред журналисти старши комисар Васил Костадинов от Областната дирекция (ОД) на МВР на изнесен брифинг на бул. „Васил Априлов“ в града. На брифинга присъства и главен инспектор Радослав Начев от сектор „Пътна полиция“.

Иновативни методи за следене на нарушителите

По думите на старши комисар Костадинов цивилните полицейски автомобили са оборудвани със спускащ се електронен надпис на задното стъкло "Полиция. Стоп. Последвай ме". Те работят на територията на цялата област Пловдив, както и по автомагистрала "Тракия". Той обясни, че полицията използва иновативни методи за контрол на движението по пътищата, като един от тези методи е следене на възлови пътища и кръстовища с помощта на дрон.

Ще въведат и нови полеви тестове за наркотици

Костадинов съобщи, че Министерството на вътрешните работи е на етап да въведе в експлоатация нов тип полеви тестове за наркотици с по-висока степен на достоверност на резултатите и допълни, че предстои създаване на лаборатория за изследване на кръвните проби на водачи с положителни тестове за наркотици. Изграждането на лабораторията е в ход и заявявам, че към 1 август вече ще има работеща лаборатория с експертизи, които в рамките на два до три дни ще показват окончателния резултат, подчерта той.

Действия спрямо шума от мотори

Старши комисар Костадинов уточни, че от една седмица от Областната дирекция извършват замерване в полеви условия на силата на шума на моторните превозни средства. По отношение на мотоциклетите това създава дискомфорт на гражданите и затова предприемаме конкретни действия в тази връзка, каза още той.

Писма до НАП за управляващите скъпи возила

Васил Костадинов съобщи, че от Областната дирекция на МВР изпращат уведомителни писма към Националната агенция за приходите (НАП), която да извърши данъчни проверки и ревизии на лица, демонстриращи висок стандарт на база управляваните от тях моторни превозни средства.

Главен инспектор Радослав Начев допълни, че от началото на седмица е започнала акция, при която само за два дни единадесет мотоциклета са спрени от движение заради премахнато шумозаглушително устройство.

По думите му чрез използването на дрон може да се констатира нарушение при преминаване на забраняващ сигнал на светофарите, неизползване на обезопасителни колани от водачите, както и за използване на мобилен телефон по време на шофирането. Начев уточни, че контролът с дрон ще бъде осъществяван „почти ежедневно“.

Преди дни при акция срещу дрифтовете и гонките край Пловдив бяха проверени над сто мощни мотори и спортни коли.