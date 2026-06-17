Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев за 72 часа, повдигнаха му две обвинения

Районна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем Стоян Колев, на 39 г.

На 16.06.2026 г. на автомагистрала "Тракия", обл. Пазарджик, в посока от София към Бургас, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка "Ауди", той е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи се в агресивно шофиране и показване на пневматична пушка през люка на автомобила.

На инфлуенсъра е повдигнато обвинение и за това, че е управлявал моторното превозно средство, собственост на дружество, след употреба на наркотични вещества - кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство.

Същият ден е бил подаден сигнал на тел. 112, че на автомагистрала "Тракия" в района на община Септември, обл. Пазарджик, лек автомобил, марка "Ауди", криволичи по пътното платно.

Малко по-късно колата е била спряна от полицейски служители от ОД на МВР-Пазарджик, които са установили, че водачът е Стоян Колев.

В подадения сигнал е било посочено, че от люка на автомобила се е виждало оръжие. При извършената проверка е установено, че това е пневматична пушка.

На място е бил извършен тест с техническо средство за употреба на наркотични вещества, като е отчетено, че Колев е управлявал автомобила след употреба на кокаин. Той е дал и кръвна проба за изследване.

Обвиняемият Колев е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура-Пазарджик.