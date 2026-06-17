МОН публикува верните отговори от НВО по БЕЛ за 7. и 10. клас

Министерството на образованието и науката публикува тестовете и ключовете с верните отговори от националното външно оценяване по български език и литература в 7. и 10. клас.

Седмокласниците работиха по вариант 1, а на последната задача писаха преразказ по разказа на Христо Раянов "Задача №18". Тестът за 7. клас се състоеше от 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст. Изпитът се проведе в 1637 училища в страната, а резултатите трябва да станат ясни до 1 юли.

Вижте отговорите на изпита на седмокласниците ТУК.

На изпита по български език и литература в 10. клас днес се явиха над 50 000 ученици в 1030 училища в страната, пише БНТ. Тестът съдържаше 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

Учебното съдържание за десетокласниците обхващаше материала от 8., 9. и 10. клас. В изпита бяха включени теми, свързани с функционалните стилове, езиковите норми, редактирането на текст, както и изучаваните произведения от българската литература.

Вижте отговорите на изпита на десетокласниците ТУК.