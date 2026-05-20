Над 53 000 зрелостници се явяват на първата задължителна матура

Над 53 000 зрелостници са подали заявление за явяване на днешната първа задължителна матура - по Български език и литература. Тя ще се проведе в близо 800 училища в страната, а началото е от 8:30 ч.

За нея е създадена необходимата организация, така че всички всички ученици и техните семейства да бъдат спокойни, увериха преди дни от Министерството на образованието и науката.

Там в 6:00 часа тази сутрин ще бъде изтеглен изпитният вариант за последната задача, в която учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Изпитният вариант ще бъде генериран от 5 859 375 възможни комбинации.

Матурата включва 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Максималният брой точки от изпита е 100. Тази година няма промяна във формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделяна в малък плик, както бе досега.

Новост е и това, че служебните бележки за допускане до матурата вече са не само на хартия. Учениците могат да ги покажат на смартфоните си.

Заместник-просветният министър Таня Панчева уверява: "Всички мерки за сигурност са взети и обществото наистина трябва да бъде спокойно, че сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи", предаде БНР.

Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени за изпита, поне 30 минути преди началото му, т.е. най-късно до 8:00 часа.

Изпитът се състои от три модула.

Първите два са по 60 минути, а третият – 120 минути.

Въпросите с избираем отговор се оценяват електронно и там няма човешка намеса. Оценителите – учители и университетски преподаватели – работят само по въпросите с отворени отговори. Преподавателите по български език съветват учениците си да бъдат спокойни и да предвидят 10–15 минути за проверка на работата си.

"За да поправят, ако са допуснали всякакъв тип разнородни грешки: повторения, излишни думи, недобре оформени изречения. Ето това е нещо много важно, което би спестило намесата и отнемането на точки на проверителя", каза преподавателят по български език и литература Станислава Докторова от столичното 137. Средно училище "Ангел Кънчев".

За петък е насрочена втората задължителна матура - по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни.