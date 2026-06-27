Жена падна в необезопасена шахта и загина

Инцидент в Пловдивско - жена е загинала след като е паднала в необезопасена шахта в двор на къща между селата Скутаре и Рогош, съобщава “24 часа”.

От полицията и прокуратурата няма официална информация за случая, но според местните категорично не става дума за престъпление, а за нелеп инцидент.



Все още не е ясно дали жената се е подхлъзнала, или ѝ е прилошало. В шахтата е имало вода, в която жената се е удавила.

Загиналата е от село Калековец, на 45 години.