Жена падна в необезопасена шахта и загина

Инцидент в Пловдивско - жена е загинала след като е паднала в необезопасена шахта в двор на къща между селата Скутаре и Рогош, съобщава “24 часа”.
От полицията и прокуратурата няма официална информация за случая, но според местните категорично не става дума за престъпление, а за нелеп инцидент.
Все още не е ясно дали жената се е подхлъзнала, или ѝ е прилошало. В шахтата е имало вода, в която жената се е удавила.
Загиналата е от село Калековец, на 45 години.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.