Цончо Ганев: Министърът на отбраната е получил обаждане и е сменил реториката

След повече от четири години война и поредица от решения за военна подкрепа на Киев, България обяви, че спира предоставянето на оръжия за Украйна от запасите на българската армия.

"Това беше новина вчера. Днес явно министърът на отбраната е получил обаждане по телефона и му е казано, че трябва да си промени реториката. Днес направи съвсем различно изказване, каза, че няма да даваме оръжия, а ще продаваме", коментира депутатът от ПГ на "Възраждане" Цончо Ганев в предаването "Денят ON AIR". "Ние нямаме, всичко дадохме. Ние не сме спирали да захранваме Украйна с оръжия. Стигнахме дотам, че предишните правителства продадоха, включително и БТР-ите. 42 танка. Радев трябваше да отговаря в петък и да зададем въпроса какво се е случило, че предишните правителства са подарили 42-а действащи танка от армията ни", изтъкна Ганев пред Bulgaria ON AIR.

"От началото на годината досега са изтеглени 10 млрд. лв.

От тях 2 млрд. са на сметката на това, което е теглил Гюров. Той ги е теглил, за да покрива стари кредити. Сега новото правителство тегли 8 млрд. с обяснението, че ще покриваме плащания по ПВУ. Миналата седмица това правителство направи позорни нещо - тръгна да взема 5 лв. от всеки пенсионер. Отказа се това заради натиска, но все 60 лв. от всеки нов пенсионер", анализира Ганев. "Тези 42% от ПВУ са точно 8,6 млрд. - колкото теглим в момента. Те са свързани с панели, фирми, които изграждат соларни паркове, перки, саниране и батерии. България вече дължи 60 млрд. лв.", заяви още Ганев.

По думите му, цените и доходите не са се променили.

По темата с незаконния строеж край Варна, гостът изрази мнение, че Коцев, докато е бил в ареста, е знаел всичко.

"Започнало е по времето на ГЕРБ, продължило е при Коцев. Трябваше година да се борим, за да изкараме тази кална история пред обществото", отбеляза Ганев.