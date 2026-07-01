"Възраждане": Незаконното строителство в Цигов чарк не може да бъде прикрито

Народните представители от "Възраждане" Георги Георгиев и Коста Стоянов поставиха по време на парламентарния контрол въпроса за установеното незаконно строителство в имоти от горския фонд в района на курортен комплекс Цигов чарк. Двамата настояха държавата да приложи закона без компромиси, след като проверки на Дирекцията за национален строителен контрол вече са установили незаконни строежи, а според информация, с която разполагат, се правят опити част от обектите да бъдат узаконени.

Георги Георгиев припомни, че темата е поставена от него още с предходен парламентарен въпрос, когато е сигнализирал за незаконно строителство в поземлени имоти, попадащи в горския фонд. Той обърна внимание, че случаят е свързан с бивш областен координатор на ГЕРБ - Пловдив и бивш кмет на община Стамболийски, който според думите му, въпреки дългогодишния си опит в местната власт и отличното познаване на закона, продължава да прави опити да узакони незаконното строителство.

"Съответният господин, който е извършил незаконното строителство на тези имоти, буквално тези дни е ходил и се е опитвал да ги узакони. Отново се е опитвал по всякакъв начин да заобикаля закона, което е абсолютно недопустимо за човек, който дълги години е бил кмет на община и много добре познава закона", заяви Георгиев.

Народният представител подчерта, че случаят е особено тревожен, защото става дума за човек, заемал високи публични длъжности, от когото обществото очаква да бъде пример за спазване на закона, а не да търси начини да го заобикаля.

"Тук имаме много опасен случай. Говорим за хора, които са имали власт, познават закона и въпреки това умишлено го нарушават. Именно затова обществото очаква държавата да реагира с цялата строгост на закона", заяви Георгиев.

Той поиска министърът да посочи какви конкретни действия ще предприеме Министерството на регионалното развитие и благоустройството след установените нарушения и дали ще бъде допуснато незаконните строежи впоследствие да бъдат узаконени.

В отговора си министърът съобщи, че след извършената проверка на ДНСК е установено незаконно строителство в района на Цигов чарк. По думите му за част от постройките липсват необходимите строителни книжа, а по отношение на останалите вече са предприети действия съобразно закона.

Министърът посочи още, че на кмета на община Ракитово са дадени задължителни указания да предприеме необходимите административни действия, като първоначално е определен срок за изпълнение, а впоследствие, заради засиления обществен интерес, е изискана информация в значително по-кратък срок. Той подчерта, че ДНСК ще упражнява последващ контрол по случая, а при установено бездействие ще бъдат образувани административнонаказателни производства срещу виновните длъжностни лица.

В репликата си Коста Стоянов заяви, че случаят в Цигов чарк силно напомня казуса "Баба Алино" и според него е пореден пример как чрез поредица от нарушения се правят опити за застрояване на горски територии, които впоследствие да бъдат узаконени.

"Очевидно е, че в курортен комплекс Цигов чарк можем да говорим за мини "Баба Алино" – сходен казус и същите порочни практики. Незаконна сеч на вековна гора, незаконно строителство в горски територии и порочни практики в кадастъра чрез промяна на начина на трайно ползване, без да са изпълнени изискванията на Закона за горите", заяви Стоянов.

Народният представител подчерта, че законът не може да се прилага избирателно и не трябва да има значение кой стои зад подобни нарушения.

"Без значение дали става дума за украински граждани с временна закрила, за български граждани или за бивши кметове и областни координатори на ГЕРБ. Законите в България трябва да важат еднакво за всички", заяви той.

По думите му още по-притеснителен е фактът, че част от незаконните обекти вече функционират като туристически, въпреки че за тях има сериозни съмнения относно законността на изграждането им.

"Още по-скандално е, че тези обекти се отдават под наем като туристически и вероятно носят сериозни приходи. Ако това действително се случва, възниква въпросът дали държавата не допуска незаконното строителство да се превърне и в печеливш бизнес", заяви Стоянов.

Той настоя компетентните институции да разширят проверките извън строителния контрол.

"Следва да бъдат уведомени Националната агенция за приходите и Икономическа полиция, за да се провери дали се реализират доходи от тези незаконни обекти, както и дали общината е издала категоризация на туристически обекти, които са изградени в нарушение на закона", подчерта народният представител.

Коста Стоянов обърна внимание и на информацията, с която "Възраждане" разполага, че въпреки извършените проверки продължават опитите незаконното строителство да бъде довършено административно чрез последващо узаконяване.

"Именно затова настоявам Министерството на регионалното развитие и благоустройството да упражни максимален контрол върху този случай. Надявам се да се стигне до наказания и виновните длъжностни лица да понесат своята отговорност. По случая "Баба Алино" вече виждаме, че има развитие. Очаквам държавата да бъде също толкова безкомпромисна и по този казус. Ние от "Възраждане" ще следим развитието на случая и няма да позволим той да бъде потулен“, заяви Стоянов.

В дупликата си министърът беше категоричен, че държавата ще реагира на всяко установено незаконно строителство.

"За всяко незаконно строителство ще последва реакция. Незаконното строителство се е превърнало в епидемия в България. Става дума за хора, които считат, че са над закона. Независимо кой подава сигналите и срещу кого са насочени те, когато има нарушения, институциите са длъжни да реагират", заяви министърът.

Според народните представители случаят в Цигов чарк е показателен, че опитите за застрояване на горски територии и последващото им узаконяване продължават да бъдат сериозен обществен проблем. От "Възраждане" заявяват, че ще продължат да следят действията на всички компетентни институции и ще настояват всяко установено нарушение да получи своята законова последица, независимо кои са извършителите и какви публични длъжности са заемали.