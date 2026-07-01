Внук наръга смъртоносно баба си във Видин

Мъж на 38 години е задържан в полицейския арест във Видин за извършено тежко криминално престъпление. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден тази нощ в 00:42 ч. на тел. 112 от мъжа, който е съобщил, че е убил с нож баба си в дома им в областния град.

Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена.

Местопроизшествието е посетено от оперативна група, която е извършила оглед. Тялото на жената е транспортирано за аутопсия в болницата във Видин, добавят от полицията.

Уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс.