Времето утре: Жега, градусите се качват още

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде слънчево, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 31°.

По Черноморието ще бъде слънчево. Преди обяд ще бъде почти тихо, след обяд вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите и открити части – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Атмосферното налягане още ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Във вторник с ориентиране и усилване на вятъра от северозапад ще прониква относително хладен въздух и температурите за кратко слабо ще се понижат. От запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще има и градушки.

В сряда над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Повече облачност ще има над източните и крайните южни райони, където на места все още ще има превалявания. Вятърът чувствително ще отслабне, до вечерта в повечето райони ще стихне.