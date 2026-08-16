Ултрапреработените храни водят до по-висок риск от рак на простатата

Мъжете, които консумират повече ултрапреработени храни, са изложени на по-висок риск от развитие на рак на простатата, показва ново изследване на Медицинския колеж "Чарлз Е. Шмид" във Флорида, съобщава уебсайтът „Newsmax“.

Проучването анализира данни за 17 024 американски мъже на възраст над 18 години, събирани в продължение на две десетилетия – от 2003 до 2023 г.

Участниците са разделени на четири групи според дела на дневните калории, идващи от ултрапреработени храни. При мъжете, които консумирали най-големи количества, рискът от рак на простатата бил с около 30% по-висок в сравнение с тези с най-ниска консумация. Връзката се запазила и след отчитане на фактори като възраст, етническа принадлежност, тютюнопушене и социално-икономически статус.

Учените посочват, че храните с висока степен на преработка могат да допринасят за метаболитни нарушения, хронично възпаление, оксидативен стрес и промени в чревния микробиом – процеси, които вече са свързвани с развитието на различни заболявания.

В САЩ ултрапреработените продукти осигуряват близо 60% от калориите в менюто на възрастните и около 70% при децата.

Авторите обаче подчертават, че изследването е наблюдателно и не доказва, че ултрапреработените храни причиняват рак на простатата. То установява статистическа връзка, която трябва да бъде проверена с допълнителни мащабни проучвания.

Предишни изследвания също свързват високата консумация на такива храни с наднормено тегло и затлъстяване, метаболитни нарушения, възпаления, сърдечносъдови заболявания, инфаркт, инсулт и по-висока преждевременна смъртност.

Резултатите добавят още едно предупреждение към нарастващите научни данни за потенциалните здравни последици от прекомерната консумация на ултрапреработени продукти.

Сред тях спадат безалкохолните напитки, сладки или солени пакетирани закуски, захарни изделия и десерти, опаковани печива, пилешки/рибни хапки и други подобни месни продукти, инстантни спагети и супи и др.