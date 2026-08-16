Бременните звезди, които гордо показаха коремчетата си на червения килим

Имаше време, когато облеклото за бременни на червения килим включваше стратегически кройки, консервативни силуети и приглушени цветове, целящи по-скоро да скрият коремчето, отколкото да го подчертаят. Днес все повече жени загърбват тези норми и правила, акцентирайки върху бременността си - дали само чрез акцентиране на корема, или чрез изцяло показване.

Заслугата можем спокойно да кажем, че е на Кейт Хъдсън, която беше сред първите, направили това с костюм от две части на Chanel още през 2000-те години. Оттогава модата за бременни се превърна от предизвикателство в истинско модно изявление.

Бременната Кейт Хъдсън през 2003 година.

От крайбрежната алея в Кан до стъпалата на Met Gala - тук установените правила не важат. Визиите, подчертаващи бременността, обхващат всичко - от деконструиран мъжки стил до прозрачни материи и висша мода.

Тук разглеждаме 15 случая, в които известни дами на възраст над 35 години преосмислиха стила за бременни на най-следените червени килими в света - от най-скорошните премиери до жените, които първи наложиха тази тенденция.

Ан Хатауей

43-годишната Ан Хатауей прикова погледите на премиерата на новия си филм "Краят на Оук Стрийт" в Калифорния, като показа бременния си корем с ефектен, дълъг до земята топ от Прабал Гурунг и дънки с ниска талия и свободна кройка. Актрисата излъчваше онзи блясък, който е присъщ за бременните, и допълни визията си с прибрана назад коса и стилно червило в матово червено.

Сиена Милър

На Сиена Милър определено й отива да превръща бременността във висша мода. На 41 години британската модна икона се отказа от традиционното облекло за бременни и избра невероятно ефирна рокля на Schiaparelli за събитието Vogue World през 2023 година. По това време тя беше бременна с второто си дете - първо от годеника й Оли Грийн.

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