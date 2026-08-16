Натоварен трафик по АМ "Тракия", шофьори се оплакват, че пътуването е изморително

Засилен трафик в неделния ден към столицата. По основните пътища в страната са разположени допълнителни екипи на полицията, които следят за нарушения, а само за уикенда са глобени над 5000 водачи.

Натоварен е трафикът по АМ "Тракия" днес. От Бургас към София на повечето точки с камери на АПИ преминават по 500 коли за 15 минути.

Именно заради засиления трафик от "Пътна полиция" проведоха специализирана полицейска операция за спазването на Закона за движението по пътищата.

Над 13 000 моторни превозни средства са проверени, като органите на реда са следили за шофиране под въздействието на алкохол или наркотици.

"Много е задръстено, трябва да прекроят мерките. Изморително е, с деца пътуваме", коментира пътуващият Емил Димитров.

"От град София до територията на Пазарджик установихме 3-ма шофьори без гражданска застраховка и един водач на автобус, който превозва 19 пътници и използва телефон", посочи инспектор Богдан Цветков от "Пътна полиция".

Движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона е ограничено до 20 ч. тази вечер по АМ "Тракия" и "Струма" с цел облекчаване на трафика.