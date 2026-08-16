ЦСКА се позабавлява с Ботев Враца

ЦСКА записа най-лесната и убедителна победа от началото на сезона. "Червените" се наложиха с 5:0 в домакинството си от петия кръг на Първа лига.

В герои за победителите се превърнаха Жоел Зварц и новото попълнение Каталин Ито. Нападателят беше точен на два пъти, а дебютантът даде две асистенции още до почивката, когато беше изгонен с директен червен картон.

Първо в 12-тата минута Иту даде добър пас от фланга и Зварц прати топката в мрежата на Василев.

След 180 секунди се стигна до поредни стрелби на врачаните в гредата. Ударите на гостите бяха отправени след корнери.

Новото румънско крило на ЦСКА даде втора асистенция и Панайотов се възползва, за да удвои до 2:0 в 38'. Така „армейците“ се доближиха до успеха след първата част срещу Ботев Враца.

Иту обаче беше изгонен с директен червен картон в добавеното време след грубо нарушение около треньорската скамейка на Христо Янев.

В 65' Теодор Иванов вкара дебютния си гол за ЦСКА след разбъркване при корнер за 3:0. Това се случи на метри от баща му Валентин Илиев, който в последно време е спортен директор на ЦСКА.

След още 6 минути Зварц вкара четвърото попадение в срещата. Той засече с глава топката след центриране на Андрей Йорданов от левия фланг. Последните 10 минути от срещата започнаха с попадение на Годой, който излъга двама около дузпата и намери мрежата на Василев за крайното 5:0

За последно през пролетта на 2025 г. ЦСКА вкара пет гола в един мач. Това се случи в рутинен двубой срещу Спартак Варна.

Сега пред ЦСКА предстои гостуване на ОФИ Крит в плейофа за влизане в Лига Европа. До 12:00 часа в петък ще стане ясно и дали „армейците“ имат намерение да отлагат двубоя си с Локомотив София, насрочен за следващия понеделник.