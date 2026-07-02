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Огромна дупка зейна на столичния бул. “Ал. Малинов” ВИДЕО

Няма информация за пострадали

02.07.2026 | 15:01 ч. 1
Nadezhda Doycheva, Facebook

Nadezhda Doycheva, Facebook

Участък от пътното платна на кръстовището на бул. “Александър Малинов“ и ул. “Св. Киприян“ в столичния квартал “Младост“ пропадна. На кадрите, разпространени в социалните мрежи се вижда и огромната дупка.

Участъкът е пропаднал в момент, когато е преминавало такси, добавя Нова тв.

Няма информация за пострадали.

На място се очаква оглед и обезопасяване на участъка, а причините за пропадането на настилката предстои да бъдат изяснени.

Вчера в следобедните часове в столицата се изсипа пороен дъжд, който наводни основни булеварди и подлези. В няколко квартала беше прекъснато и електричеството. Столичният кмет Васил Терзиев увери, че разчистването ще продължи и днес.

Припомняме, че вчера, 1 юли, се изсипа пороен дъжд над София. Бурята наводни булеварди и подлези. В няколко квартала прекъсна електричеството, има и много щети заради паднали дървета в различни части на столицата.
Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за днес, 2 юли, се очакват гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки в цялата страна, обявен е жълт код за потенциално опасно време.

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Тагове:

София булевард Александър Малинов дупка
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