Прокуратурата с позиция за скандала между Пеевски и Демерджиев

Софийска градска прокуратура излезе с позиция за скандала между вътрешния министър Иван Демерджиев и лидера на ДПС, депутатът Делян Пеевски, който днес обвини МВР в незаконно разследване на линия му живот.

Сигналът срещу Делян Пеевски за полетите му не съдържа конкретика за извършено престъпление по данни на ГДБОП, съобщават от Софийска градска прокуратура.

Ето и пълният текст на прокуратурата:

Във връзка със запитвания от медии и направени днес публични изявления относно работата на Софийска градска прокуратура по сигнал от народен представител, съдържащ данни за евентуално извършено престъпление, СГП уточнява следното:

В Софийска градска прокуратура са наблюдавани три прокурорски преписки, образувани по повод постъпили сигнали от народен представител на 21.05.2026 г., на 18.06.2026 г. и на 22.06.2026 г. с изложени твърдения за евентуално извършени длъжностни престъпления от страна на министър на вътрешните работи и длъжностни лица в МВР, както и за набедяване на народния представител със сезирането на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", МВР, с твърдения за извършени престъпления при пътувания на народния представител в чужбина.

С разпорежданe на наблюдаващ прокурор e възложена проверка на Главна дирекция "Национална полиция". Наред с другите указани действия е изискана и информация дали в ГДБОП са постъпвали сигнали срещу народния представител, касаещи процесните пътувания.

В отговор на 24.06.2026 г. в СГП са получени материали по водена проверка в ГДБОП, съдържащи сигнал срещу народния представител от страна на други народни представители и справка, отразяваща констатацията на дирекцията, че в сигнала не се релевира конкретика за евентуално извършено престъпление от страна на народния представител.

Предвид направените публични изявления, СГП уточнява, че към настоящия момент не са постъпвали други материали или сигнали от МВР, съдържащи данни за евентуално извършено престъпление по разглеждания казус.

Предстоят произнасяния на наблюдаващите прокурори в законоустановените срокове по Закона за съдебната власт.

Софийска градска прокуратура ще продължи да информира обществеността при наличие на законово основание, като същевременно гарантира законосъобразното и безпристрастно протичане на всяко производство.

Припомняме, че конфронтацията между Демерджиев и Пеевски започна със сигнал от представители на „Демократична България“, които сезираха ГДБОП с данни за пътувания на депутата до Дубай.

Това предизвика незабавна реакция от страна на лидера на ДПС, който подаде сигнал в прокуратурата срещу представителите на ДБ за клевета и фабрикуване на неверни обвинения.

Поле адвокатът на Пеевски внесе в Софийската градска прокуратура сигнал директно срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Обвиненията бяха за злоупотреба с власт и използване на МВР за политически натиск, включително твърдения за склоняване на кметове и бизнесмени да станат „кошаревски свидетели“.

Отговорът на министър Демерджиев беше публичен и дойде под формата на позиция в социалните мрежи, където той определи сигнала като „медал“ и доказателство, че МВР „най-после е на прав път“.

По-рано днес министърът на вътрешните работи заяви от парламентарната трибуна, че Пеевски е извършил 227 полета от летище София за периода от 2018 г. до момента, като 181 от тях са били с частни самолети, а на един от полетите с него е била и конституционният съдия Десислава Атанасова.

Хамид Хамид от ДПС каза в кулоарите на парламента в качеството му на адвокат на г-н Делян Пеевски, че още утре рано сутринта ще внесат искане до ГДБОП отговорните лица в дирекцията, за изнесените данни днес от министър Иван Демерджиев, незабавно да се извинят. Министърът се позова на справка, изготвена от служители на ГДБОП. Всички разбраха, че това е една изфабрикувана справка и ние настояваме за извинение, допълни Хамид.