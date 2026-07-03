Кметът на Перник и хора от страната се обединяват в помощ на Веселин Георгиев, спасителят на Сашко

Кметът на Перник Станислав Владимиров и хора от цялата страна се обединяват в помощ на Веселин Георгиев – спасителят на изгубения в гората 12-годишен Александър (Сашко) преди четири години.

Георгиев е претърпял тежък инцидент с множество фрактури. Кметът Станислав Владимиров публикува в профила си във Фейсбук сметката, по която могат да бъдат превеждани средства за лечението на Веселин.

"Има хора, които действат, без да търсят място на преден план. Хора, които в най-трудния момент за някого се оказват точно там, където трябва – до него. Веско е един от тях. Никога не го е правил показно и точно затова днес толкова много хора изпитваме благодарност за делата му. Сега се случва обратното. Веско преминава през най-тежкото изпитание в живота си и искам да знае, че не е сам. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който е усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила“, пише още Станислав Владимиров.

Веселин Георгиев беше първият, който откри изгубеното момче преди четири години. Малко след това беше сформиран спасителният отряд, на който Веселин Георгиев бе заместник-началник. Той беше отличен със званието "Почетен гражданин" на Перник, както и "Мъж на годината" за 2022 г.

„Веселин Георгиев пострада изключително тежко в нелеп инцидент. Получил е множество сериозни травми и фрактури и в момента води най-важната битка в живота си!, написа Калоян Христов във фейсбук.

Още същия ден му е направена сложна, многочасова операция на гръбначния стълб, но се налагат още поредица операции. Предстоят му продължително лечение и трудни рехабилитация и възстановяване в България и евентуално в чужбина“, доуточнява Христов във Фейсбук.

От планинската спасителна служба в Дупница също се обърнаха за помощ. Ето какво публикуваха те във фейсбук:

Скъпи приятели на ПСС Дупница, обръщаме се към вас с молба за помощ за наш пострадал колега - Веселин Георгиев, който получи тежки наранявания при инцидент миналата седмица и вече претърпя 2 операции. Веселин е планински спасител доброволец в отряда от няколко години и мисията в живота му е да помага на хората. Участвал е в множество акции, нека го подпомогнем в борбата му да се върне активно в планината и да допринесе със знанията и доброто си сърце за още спасени животи. Необходима е голяма сума за лечението му, ще сме благодарни, който може да му помогне със средства по сметките по-долу:

Сметка в ОББ:

BG62UBBS80021480330110

BIC код : UBBSBGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев.

Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи.

Сметка в ДСК:

BG95STSA93000032688641

BIC код: STSABGSF

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев

Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи