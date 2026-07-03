Защо Кралският флот на Обединеното кралство заменя разрушителите с дронове

Кралският флот си представя бъдеще, в което военноморските дронове доминират в морските конфликти, позволявайки на службата да използва по най-добрия начин ограничената си човешка сила. Миналата седмица най-старшият офицер на британската армия представи план, според който бронираните сили биха могли да бъдат подкрепени от безпилотни бойни системи (UCS), включително въздушни и наземни дронове. Това е част от прехода на британската армия към по-гъвкава и технологично оборудвана бойна сила.

Това преминаване към дронове няма да се ограничи само до земята или въздуха. Кралският флот вече предприема собствена голяма доктринална промяна, като се отдалечава от разчитането единствено на големи, скъпи кораби с екипаж и преминава към безпилотни платформи. Оперативната промяна е насочена към увеличаване на масата на флота, разширяване на бойния обхват на Кралския флот и подпомагане на защитата на критична инфраструктура, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Като част от плана, Министерството на отбраната на Обединеното кралство (MoD) обяви, че отлага плановете си за закупуване на редица ракетни разрушители тип 83, които се очакваше да заменят шестте остарели разрушителя тип 45 на флота. Вместо това, Кралският флот може да бъде оборудван с новите „Общи бойни кораби (CCV)“ (CCV) до началото на 2030-те години. Хибридните кораби се разглеждат като по-добра инвестиция от друг клас разрушители.

Усилията сега се ръководят от напускащия премиер сър Киър Стармър, който публикува Плана за инвестиции в отбраната на Обединеното кралство (DIP) във вторник, в навечерието на годишната среща на върха на НАТО в Анкара, Турция. DIP се сблъска със забавяния, тъй като британските законодатели обсъждаха как ще бъде платен, като Тип 83 се смяташе за непосилно скъп.

Министерството на отбраната потвърди, че до момента е похарчило приблизително 1 милион британски лири (1,3 милиона долара)

за първоначалната концепция за проекта за предложените 14 000-тонни разрушители. Очакваше се, че всеки от военните кораби би могъл да струва много повече от 1 милиард британски лири (1,3 милиарда долара), похарчени за всеки разрушител Тип 45.

Обикновените бойни кораби се разглеждат като по-рентабилна платформа от Тип 45, но биха могли да предложат и по-големи бойни възможности. Тези военни кораби биха могли да бъдат построени около корпусите на фрегатите Тип 31 и всеки от тях би могъл да служи като хибриден кораб-майка, който би могъл да разположи флотилия от автономни, безпилотни летателни, надводни и подводни дронове.

CCV-тата биха служили редом с осемте фрегати Тип 26 и петте Тип 31 на Кралския флот, както и с безпилотната ракетна баржа Тип 91, подводната сензорна платформа Тип 92, свръхголемия безпилотен подводен апарат Тип 93 (XLUUV) и сензорната платформа Тип 94.

Хибридният флот ще подпомогне усилията за противодействие на дейностите на руския флот в Северния Атлантик и Далечния север, които все повече са област, предизвикваща безпокойство за НАТО и Съединените щати. Министерството на отбраната предположи, че адаптивният дизайн на CCV би могъл да позволи износ за други държави.

Кралският флот е бил сред ранните пионери на военноморската авиация и сега може да поведе отново с CCV. Ролята на моряците също може да се развие, като много от тях биха могли да бъдат оператори на дронове или дори мениджъри на системи за дронове.

Всеки CCV ще бъде оборудван с по-голяма автоматизация, като по този начин ще изисква по-малко моряци от планираните разрушители тип 83. Това би помогнало за смекчаване на недостига на екипаж в Кралския флот, като същевременно би намалило оперативните разходи – жизненоважна необходимост за Кралския флот, борещ се с ограничени бюджети и от когото се очаква да прави повече с по-малко. Това би позволило на тактиките му да се развиват.

Въпреки че Кралският флот може да започне само с шест такива кораба, промяната би била от малък брой големи, тежко въоръжени разрушители към много по-голям брой малки, безпилотни кораби, които служат като множител на силите.

Може би е лесно да се пренебрегне състоянието на Кралския флот, който сега има повече адмирали, отколкото действащи бойни кораби, но през цялата му вековна история службата е била такава, която постоянно се е променяла.

През 1860 г. HMS Warrior става първият брониран боен кораб с железен корпус на Кралския флот. Построен с железен корпус, а не с традиционен дъб, той е напълно непроницаем за експлозивните снаряди на съвременните дървени военни кораби.

Четири десетилетия по-късно Кралският флот променя дизайна на бойните кораби завинаги с HMS Dreadnought. След Първата световна война висшето военнослужещо на Обединеното кралство ръководи военноморската авиация с въвеждането в експлоатация на HMS Hermes, първият кораб, специално проектиран и построен от кила нагоре като самолетоносач.