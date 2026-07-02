Радев: Съвместните учения с НАТО укрепват отбранителния капацитет на България

Премиерът Румен Радев обсъди с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич рисковете за сигурността, свързани с военните кризи в близост до Европа, както и необходимостта модернизацията на въоръжените сили да бъде адаптирана към съвременните предизвикателства.

Ген. Гринкевич е на посещение в България, а в срещата участваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Сред основните теми в разговора бяха повишаването на оперативната съвместимост на Българската армия в рамките на НАТО, по-големият технологичен трансфер към страната ни в процеса на модернизация, както и ускореното внедряване на дронове и системи за противодействие.

Обсъдено беше и по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и Европейския съюз (ЕС) в областта на отбраната, включително за разширяване на регионалната свързаност.

Румен Радев даде висока оценка на съвместните учения и тренировки между подразделения на Българската армия и различни държави членки на НАТО. По думите му споделените опит, експертиза и анализи допринасят за укрепването на отбранителния капацитет на България като част от общите усилия за гарантиране на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа.