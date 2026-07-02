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Радев: Съвместните учения с НАТО укрепват отбранителния капацитет на България

Премиерът се срещна с ген. Гринкевич и обсъдиха сигурността в Югоизточна Европа

02.07.2026 | 19:22 ч. 17
Снимка: Министерски съвет

Снимка: Министерски съвет

Премиерът Румен Радев обсъди с върховния главнокомандващ на Обединените сили на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич рисковете за сигурността, свързани с военните кризи в близост до Европа, както и необходимостта модернизацията на въоръжените сили да бъде адаптирана към съвременните предизвикателства.

Ген. Гринкевич е на посещение в България, а в срещата участваха още министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Сред основните теми в разговора бяха повишаването на оперативната съвместимост на Българската армия в рамките на НАТО, по-големият технологичен трансфер към страната ни в процеса на модернизация, както и ускореното внедряване на дронове и системи за противодействие.

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Обсъдено беше и по-ефективното използване на финансовите инструменти на Алианса и Европейския съюз (ЕС) в областта на отбраната, включително за разширяване на регионалната свързаност.

Румен Радев даде висока оценка на съвместните учения и тренировки между подразделения на Българската армия и различни държави членки на НАТО. По думите му споделените опит, експертиза и анализи допринасят за укрепването на отбранителния капацитет на България като част от общите усилия за гарантиране на сигурността и стабилността в Югоизточна Европа.

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Тагове:

ген. Алексъс Гринкевич Димитър Стоянов Емил Ефтимов Румен Радев ЕС НАТО
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