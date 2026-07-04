Гечев от ПБ: Всяко нещо, което се прави, ще е продиктувано от българския интерес

Българският интерес е защитен. Така народният представител от "Прогресивна България" Явор Гечев коментира ветото, което премиерът Радев заяви, че смята да наложи върху новите европейски санкции срещу Русия. В ефира на "Опорни хора" той се позова на думи на министър-председателя: "Всяко нещо, което се прави по отношение на Европа, включително и свързано със санкциите срещу Русия, ще е продиктувано от българския интерес", посочи Гечев. Той обобщи - на практика конкретните санкции, свързани с "Лукойл", пречат на българската икономика.

Той коментира и бюджета за текущата година: "Този бюджет казва, че ние сме пресилили всичките разходи, че сме отчели нарочно едни разходи, за да ги скрием в 3-процентния дефицит, за да влезем в еврото и в момента да плащаме сметката. Бюджетът можеше да е друг - ние също можеше да оставим определени плащания за следващата година и горе-долу щяхме да балансираме бюджета. Но не е ли по-правилно наистина да нулираме системата", запита народният представител. И допълни: "От тази гледна точка бюджетът е такъв, какъвто е. И то не заради самите нас, а заради това, което са ни оставили - 7 месеца на практика този бюджет върви такъв, какъвто са го оставили."

По думите му от опозицията изричат много лъжи и една от тях е, че в бюджета са заложени завишени разходи за консумативи по ведомствата. "Ами нима не пораснаха разходите за горива? Нима в тая сметка не е "Джиро д'Италия", сметката за "Евровизия" да речем? Това е лъжа и то в най-наглия ѝ вид", категоричен бе Гечев пред Bulgaria ON AIR.

Той говори и по друга актуална тема от седмицата - отказа на ПБ да подкрепи предложението майките да получават 100% обезщетение, ако се върнат по-рано на работа. "Аз принципно съм ляво мислещ човек и тази мярка принципно я одобрявам. Но тя не трябва да става в средата на годината - в този момент. Аз имам уверение, че сходен тип на тези политики, дори малко по-добри, ще бъдат приложени с бюджета за 2027 година", увери Явор Гечев.

Целия разговор гледайте във видеото.