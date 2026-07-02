Украински производител на дронове: Прекалената автоматизация може да се превърне в слабост на фронта

Украински производител на дронове заяви, че за да се справи с бързо променящото се бойно поле, е необходимо ръчно сглобяване за част от работата му, вместо да разчита само на големи машини. Украйна се нуждае от големи количества оръжия възможно най-бързо – търсене, което обикновено подтиква компаниите към автоматизация. Но Украйна се нуждае също така тези оръжия да бъдат актуални в съответствие с промените във войната, а прекалената автоматизация може да затрудни това.

Frontline Robotics, която произвежда дронове и оръжия, използвани от над 60 украински подразделения, трябва да внася малки промени в продуктите си до 20 пъти месечно и да извършва значителни актуализации на всеки около шест месеца, за да запази конкурентното си предимство, пише Business Insider.

Микита Рожков, главен директор по бизнес развитието, заяви пред изданието, че един от ключовете към иновации с такова темпо е да не се разчита прекалено много на автоматизирани процеси.

При "количеството промени, които правим всеки месец", огромните фиксирани процеси не работят. Вместо това процедурите трябва да бъдат "олекотени, но все пак стабилни, за да издържат на 20 промени на месец". Това включва и работа без машини, което дава на компанията по-голяма вградена гъвкавост.

Рожков каза, че поддържането на този темп на промяна "не е лесна задача, честно казано", защото всичко трябва да продължи да функционира на високо ниво – от веригата за доставки до контрола на качеството.

Има и още едно предимство. Украинските производители на оръжие работят под постоянната заплаха от атаки, а унищожаването на голяма машина би било опустошително за производството.

Бойното поле в Украйна се променя толкова бързо, че войниците и производителите на оръжие казват, че въоръжението може да остарее за седмици.

Тарас Березовец, ръководител на отдела за военно сътрудничество на Силите за териториална отбрана на Украйна, описа ситуацията като война, в която „това, което изглежда като най-модерна технология, ще бъде напълно остаряло след един, максимум два месеца“.

Frontline и други украински компании твърдят, че постоянната обратна връзка от войниците, включително чрез FaceTime, им помага да бъдат в крак с времето.

Рожков заяви, че компанията е в постоянен контакт с войниците, които използват нейното оборудване, така че "дори не се налага да ги молим за обратна връзка. Тя постъпва директно 24/7 в нашата пощенска кутия".

Необходимостта от толкова бързо обновяване на продуктите е подтикнала и други компании, работещи в Украйна, да намерят нови процеси, включително проектиране на системи от самото начало, така че да могат да бъдат бързо модернизирани.

Темпото на промените на украинското бойно поле е от типа, за който западните лидери се притесняват, че бъдещите войни биха могли да имат, и те искат да се поучат от това колко бързо Украйна е в състояние да създава и да въвежда иновации.

Длъжностните лица в НАТО вече считат скоростта, с която могат да произвеждат и закупуват оръжия, за съществена, дори понякога по-важна от качеството на определено оборудване. Западните въоръжени сили искат големи количества оръжия възможно най-бързо и системи, които им позволяват да модернизират тези оръжия по-лесно с развитието на конфликтите.

Украйна, казват западните лидери, разполага с военните сили и промишлеността, от които трябва да се поучат по отношение на скоростта.

Таря Яакола, помощник-генерален секретар на НАТО по въпросите на отбранителната промишленост, иновациите и въоръженията, заяви наскоро, че НАТО предприема стъпки, за да научи колкото се може повече от бързината на разработването на оръжия в Украйна, включително чрез западни компании, които работят с украински партньори. Целта е „да се разбере украинският промишлен капацитет, технологията, с която разполагат, а също и иновациите, които се случват в Украйна в момента“.

Сър Джон Стрингър, заместник-върховен командващ на НАТО за Европа, заяви на същото събитие, че Западът трябва да действа много по-бързо и да свикне с "цикли на доставки, които са по-бързи от тези, с които сме свикнали". Развитието на капацитета трябва да се осъществява, както в Украйна, "в рамките на седмици и месеци, а не само години и десетилетия".

Frontline все още се стреми към известна степен на автоматизация и иска тя да работи възможно най-ефективно. В момента компанията работи с германската фирма за безпилотни летателни системи Quantum Systems за производството в Германия на дроновете на Frontline, проектирани в Украйна за Украйна, като съчетава опита на Frontline на бойното поле с производствения опит на Quantum.

Рожков заяви, че "основната идея е да се съчетаят две производствени култури, за да се извлече най-доброто от двата свята". Той заяви още, че двете страни имат много да си предадат една на друга, като Германия внася десетилетия опит, а Украйна – новите си познания за бързо и мащабно действие във военно време.

Ключово за Frontline, каза той, е "да запазим основната си идентичност – да бъдем възможно най-гъвкави дори в Германия".

Това е една от многото украински компании, които в момента работят със западни партньори, като и двете страни заявяват, че имат много какво да научат една от друга – от процесите до иновативните технологии. Други европейски страни, в частност, заявяват, че искат тяхната индустрия да се учи чрез пряко сътрудничество с украински фирми.