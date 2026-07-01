Огромният бюджетен дефицит ще удари всеки българин чрез инфлацията

ПБ вземат много малко по-голям дълг от това, което предлага ГЕРБ. Хората на Радев, те не видяха ли протестите? Огромният дефицит е проблем за всеки български гражданин. Той предизвиква инфлация. ПБ цялото начало на мандата говорят как се овладяват цените, а сега ги вдигат, каза за "Денят ON AIR" депутатът от ПГ на ДБ Мартин Димитров.

"Има повишаване на цените, това предизвиква инфлация. Трябва да видим как този въпрос да бъде решен. Надявам се разумът да надделее и такъв одит да има. Поискаха одит на АПИ - подкрепихме. Когато ПБ поискат нещо смислено, ние го подкрепяме, те трябва да се държат по същия начин", изтъкна народният представител пред Bulgaria ON AIR. "Като се връщат майките на работа, започват да внасят осигурителни вноски и цялата промяна от гледна точка на бюджета би трябвало да генерира приходи. Затова такава мярка трябва да бъде внимателно обсъдена. Като гледах ПБ, вместо да седнат на работна група и да помислим за разумно решение, те се държаха като неподготвени хора за разговор", коментира той.

По думите на Димитров са липсвали аргументи.

"Още тази година в бюджета на ПБ има големи резерви за намаляване на разходите.

Например - как ще похарчиш капиталовите разходи от 1 август до 31 декември, ще похарчат 4 млрд. евро национално финансиране. Как ще ги похарчат от септември до декември? Разходите за издръжка нарастват с 1,5 млрд. евро. Няма едно изречение, което да казва къде и защо отиват тези пари. Това са две неща, които са крайно нелогични. Ако ги коригираме, си оправяме дефицита", подчерта Димитров.

Над 75 000 души в България в бюджетния сектор получават едновременно заплати и пенсии, обърна внимание той, като допълни, че в силовия сектор също са над 7 000 души.

"Механично не може да се направи нещо веднага, но трябва да има план за реформи. Никога не се примиряваме. Засега сме поискали оттеглянето и пренаписването на бюджета. 5,7% дефицит е опасност. Можем да изпаднем в началото на румънски сценарий. Основните данъци не трябва да се повишават", категоричен е още Димитров.

Попитан дали магистрали на концесия е добър вариант, той посочи, че има значение как бъде направено: "Ако бъде направено по-добър начин, е форма за по-бързо завършване на магистралите. Трябва да се направи по прозрачен начин. Няма магистрали, защото парите се харчат лошо".